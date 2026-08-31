https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/besiktastan-corum-fk-karsisinda-gollu-galibiyet-1108386332.html
Beşiktaş’tan Çorum FK karşısında gollü galibiyet
Beşiktaş’tan Çorum FK karşısında gollü galibiyet
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK’yı 6-2 mağlup etti. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T23:30+0300
2026-08-31T23:30+0300
2026-08-31T23:30+0300
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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Arca Çorum FK’yı Tüpraş Stadı’nda konuk etti.Siyah-beyazlı ekip, Vaclav Cerny, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı ve Amir Murillo’nun golleriyle rakibini 6-2 mağlup etti.Vlahovic, attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/besiktas-uefa-avrupa-liginde-1108303937.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, çorum, çorum belediyesi, çorum belediyespor, süper lig, trendyol süper lig
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, çorum, çorum belediyesi, çorum belediyespor, süper lig, trendyol süper lig
Beşiktaş’tan Çorum FK karşısında gollü galibiyet
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK’yı 6-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Arca Çorum FK’yı Tüpraş Stadı’nda konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip, Vaclav Cerny, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı ve Amir Murillo’nun golleriyle rakibini 6-2 mağlup etti.
Vlahovic, attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu.