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Beşiktaş’tan Çorum FK karşısında gollü galibiyet
Beşiktaş’tan Çorum FK karşısında gollü galibiyet
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK’yı 6-2 mağlup etti. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Arca Çorum FK’yı Tüpraş Stadı’nda konuk etti.Siyah-beyazlı ekip, Vaclav Cerny, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı ve Amir Murillo’nun golleriyle rakibini 6-2 mağlup etti.Vlahovic, attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/besiktas-uefa-avrupa-liginde-1108303937.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, çorum, çorum belediyesi, çorum belediyespor, süper lig, trendyol süper lig
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, çorum, çorum belediyesi, çorum belediyespor, süper lig, trendyol süper lig

Beşiktaş’tan Çorum FK karşısında gollü galibiyet

23:30 31.08.2026
© AA / Ağıt Erdi UlukayaBeşiktaş - Arca Çorum FK
Beşiktaş - Arca Çorum FK - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK’yı 6-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Arca Çorum FK’yı Tüpraş Stadı’nda konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip, Vaclav Cerny, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı ve Amir Murillo’nun golleriyle rakibini 6-2 mağlup etti.
Vlahovic, attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu.
Beşiktaş - Kauno Zalgiris - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde
27 Ağustos, 21:58
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