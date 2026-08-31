https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-haftalik-kazanc-silindi-1108355758.html

Altın fiyatlarında sert düşüş: Haftalık kazanç silindi

Altın fiyatlarında sert düşüş: Haftalık kazanç silindi

Sputnik Türkiye

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin faiz açıklamalarıyla sarsılan ons altın, cuma günkü sert kaybın ardından yeni haftaya da düşüşle başlayarak tüm haftalık... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T07:30+0300

2026-08-31T07:30+0300

2026-08-31T07:30+0300

ekonomi̇

abd

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abd

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Küresel piyasalarda gözler altın cephesinde yaşanan ani fiyat hareketliliğine çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh tarafından yapılan enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası vurgulu açıklamalar, değerli metalde sert bir satış dalgasını tetikledi. Cuma günü yüzde 3,2 oranında değer kaybederek haziran ayından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayan ons altın, pazartesi sabahı saat 07.12 itibarıyla yüzde 0,81 kayıpla 4 bin 418,72 dolar seviyesine kadar çekildi ve haftalık kazancının tamamını geri verdi.Fed baskısı ve güçlenen dolar altını vurduSatış baskısının arkasındaki ana etken, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için faiz adımlarını sürdüreceği beklentisi oldu. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylül ayında yeni bir faiz artışı ihtimalini yüzde 57 olarak fiyatlamaya başladı. Getiri sağlamayan bir varlık olan altından çıkan yatırımcılar devlet tahvillerine yönelirken, küresel ölçekte güçlenen ABD doları diğer para birimlerini kullanan alıcılar için altını pahalı hale getirdi.Aynı zamanda Orta Doğu'daki gerilimle Brent petrolün 89,38 dolara, ABD ham petrolünün ise 84,50 dolara tırmanması, enerji kaynaklı enflasyon riskini canlı tutarak faizlerin uzun süre yüksek kalacağı algısını pekiştirdi. ANZ analistleri, faiz baskısına rağmen küresel borç dengeleri ve para birimi risklerinin düşüşü sınırlayabileceğini aktarıyor. Ağustos genelinde yaklaşık yüzde 10 prim yapan ons altın, haziran sonundaki 3 bin 942 dolar seviyelerinden başlattığı yükseliş rallisinin ardından ilk kez bu ölçekte bir kâr satışı gördü.Serbest piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarıKüresel ons fiyatındaki sert geri çekilme iç piyasadaki altın fiyatlamalarına da doğrudan yansıdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde gram altın 6 bin 862,39 TL alış ve 6 bin 863,39 TL satış seviyesinde dengelendi.Kapalıçarşı ve serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 192 TL, yarım altın 22 bin 377 TL, tam altın ise 44 bin 642,68 TL üzerinden alıcı buluyor. Cumhuriyet altını 44 bin 585 TL, reşat altını ise 44 bin 617,95 TL satış fiyatıyla haftaya başladı. Piyasaların bundan sonraki yönünü ise ABD’den gelecek kritik istihdam ve enflasyon verileri belirleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bugun-disari-cikacaklar-dikkat-meteorolojiden-sel-ve-yildirim-tehlikesine-karsi-4-bolge-icin-acil-1108355385.html

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