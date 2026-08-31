https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/20-temmuzda-baslayan-adli-tatil-sona-erdi-yeni-adli-yil-yarin-baslayacak-1108363439.html

20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi: Yeni adli yıl yarın başlayacak

20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi: Yeni adli yıl yarın başlayacak

Sputnik Türkiye

Yargıda "toplu izin kullanımı" anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi, 2026-2027 adli yılı yarın başlıyor. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T12:39+0300

2026-08-31T12:39+0300

2026-08-31T12:39+0300

türki̇ye

muhsin yazıcıoğlu

cevdet yılmaz

alihan kuriş

adli yıl açılışı

mahkeme

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.Yeni adli yıl, yarın Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle başlayacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da programda konuşma yapacak.Ankara'daki önemli davalarYeni adli yılın başlamasıyla başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.Bu kapsamda, 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.17 Eylül'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava ve 22 Eylül'de kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görülecek.Araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin, haklarında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan açılan davada 4 sanığın yargılanmasına ise 30 Eylül'de devam edilecek.14 Ekim'de ise Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanması ve 16 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanması sürecek.İddianamelerin hazırlanması bekleniyorAyrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan "rüşvet" soruşturmasında, 27 şüpheli tutuklanmıştı.Dönemin Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise 19 zanlı 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında ise 40'ı tutuklu 55 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.Öte yandan, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında hakkında adli işlem başlatılan 124 kişiden 81'i tutuklanmıştı.Yeni nesil suç örgütlerine yönelik çok sayıda soruşturma ve Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında da "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin tahkikat başlatılmıştı.Yeni adli yılda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturmaların iddianamelerinin hazırlanması ve şüphelilerin yargılamalarının başlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/erfelek-kaymakami-ve-korumasi-hakkinda-adli-sorusturma-1108355006.html

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muhsin yazıcıoğlu, cevdet yılmaz, alihan kuriş, adli yıl açılışı, mahkeme