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Erfelek Kaymakamı ve koruması hakkında adli soruşturma
Erfelek Kaymakamı ve koruması hakkında adli soruşturma
Sputnik Türkiye
Sinop Erfelek'te Hükümet Konağı önünde Kaymakam A.T.Y. ile jandarma personeli olan koruma görevlisi N.A. arasında yaşanan gerginlik yargıya taşındı. Sinop... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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Sinop’un Erfelek ilçesinde Hükümet Konağı önünde sabah saatlerinde yaşanan ve kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı bulan tartışmanın ardından adli makamlar düğmeye bastı. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında gerçekleşen olaya ilişkin resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.Kaymakamlık binası önünde yaşanan gerginlik yargıdaKamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan resmi açıklamada, olayın saat 10.15 sıralarında Erfelek Kaymakamlığı binası önünde cereyan ettiği bildirildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından harekete geçen başsavcılık, tarafların karşılıklı iddialarını adli inceleme altına aldı.Açıklanan soruşturma çerçevesinde tarafların birbirine yönelttiği "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlamaları tüm yönleriyle, teknik ve fiziki deliller ışığında detaylı biçimde araştırılıyor.Gözaltı kararı yok: İnceleme titizlikle sürüyorOlayın ardından başlatılan adli süreçte taraflara yönelik herhangi bir gözaltı tedbiri uygulanmadığı belirtildi. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, idari ve adli boyutları bulunan gerginliğe ilişkin inceleme ve işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
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sinop, türkiye, haberler
sinop, türkiye, haberler

Erfelek Kaymakamı ve koruması hakkında adli soruşturma

07:04 31.08.2026
© Fotoğraf : UnsplashPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© Fotoğraf : Unsplash
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Sinop Erfelek'te Hükümet Konağı önünde Kaymakam A.T.Y. ile jandarma personeli olan koruma görevlisi N.A. arasında yaşanan gerginlik yargıya taşındı. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit, hakaret ve kasten yaralamaya teşebbüs iddialarıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.
Sinop’un Erfelek ilçesinde Hükümet Konağı önünde sabah saatlerinde yaşanan ve kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı bulan tartışmanın ardından adli makamlar düğmeye bastı. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında gerçekleşen olaya ilişkin resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaymakamlık binası önünde yaşanan gerginlik yargıda

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan resmi açıklamada, olayın saat 10.15 sıralarında Erfelek Kaymakamlığı binası önünde cereyan ettiği bildirildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından harekete geçen başsavcılık, tarafların karşılıklı iddialarını adli inceleme altına aldı.
Açıklanan soruşturma çerçevesinde tarafların birbirine yönelttiği "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlamaları tüm yönleriyle, teknik ve fiziki deliller ışığında detaylı biçimde araştırılıyor.

Gözaltı kararı yok: İnceleme titizlikle sürüyor

Olayın ardından başlatılan adli süreçte taraflara yönelik herhangi bir gözaltı tedbiri uygulanmadığı belirtildi. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, idari ve adli boyutları bulunan gerginliğe ilişkin inceleme ve işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
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