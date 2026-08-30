https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/venezueladan-abd-ile-25-yil-surecek-anlasma-1108344959.html
Venezuela'dan ABD ile 25 yıl sürecek anlaşma
Venezuela'dan ABD ile 25 yıl sürecek anlaşma
Sputnik Türkiye
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan enerji anlaşmasının 25 yıl yürürlükte kalacağını açıkladı. Anlaşma kapsamında 17 petrol... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T10:57+0300
2026-08-30T10:57+0300
2026-08-30T10:57+0300
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Venezuela ile ABD arasındaki yeni enerji anlaşmasının ayrıntıları belli olmaya başladı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada anlaşmanın 25 yıllık bir projeyi kapsadığını ve ülkenin petrol üretimini önemli ölçüde artırmayı amaçladığını söyledi.Rodriguez, anlaşmayı ülke ekonomisinin canlanmasına ve devlet gelirlerinin artmasına yardımcı olacak "tarihi" bir adım olarak nitelendirdi.ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'nin, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervini kapsayan projelerde çoğunluk kontrolü elde edeceğini açıklamıştı.17 petrol sahası geliştirilecekRodriguez'e göre günlük 1.5 milyon varil yalnızca başlangıç hedefi olacak. Daha geniş plan kapsamında daha önce üretim yapılmamış sekiz yeni petrol sahasının da geliştirilmesi öngörülüyor.Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın mevcut üretimi günde yaklaşık 1.25 milyon varil seviyesinde bulunuyor.Venezuela yönetimi, petrolün varil fiyatının 65 dolar olması durumunda anlaşmanın ülkeye yaklaşık 209 milyar dolar gelir sağlayabileceğini hesaplıyor. Rodriguez, anlaşma kapsamında üretilip satılan her varilden yaklaşık 19 doların doğrudan Venezuela'ya aktarılacağını söyledi.Rodriguez'den egemenlik vurgusuTrump, ABD'li şirketlerin Venezuela'nın petrol sektörünün yeniden geliştirilmesine yardımcı olmasını ve buradan sağlanacak petrolün ABD'deki yakıt fiyatlarının düşürülmesine katkıda bulunmasını hedeflediklerini açıklamıştı.Venezuelalı yetkililerin gelecek hafta aralarında ABD'li şirketlerin de bulunduğu bazı firmalara yeni petrol arama ve üretim hakları veren anlaşmalar imzalaması bekleniyor. Öte yandan cumartesi günü Caracas'ta hükümet yanlısı gruplar ABD'nin Venezuela'daki varlığını protesto etmek için gösteri düzenledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/abdde-universite-ogrencilerine-filistin-anketi-yuzde-74u-soykirim-gorusune-katiliyor-1108343784.html
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abd, delcy rodriguez, venezuela, petrol, anlaşma
abd, delcy rodriguez, venezuela, petrol, anlaşma
Venezuela'dan ABD ile 25 yıl sürecek anlaşma
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan enerji anlaşmasının 25 yıl yürürlükte kalacağını açıkladı. Anlaşma kapsamında 17 petrol sahasının geliştirilmesi ve günlük üretimin 1.5 milyon varilin üzerine çıkarılması hedefleniyor.
Venezuela ile ABD arasındaki yeni enerji anlaşmasının ayrıntıları belli olmaya başladı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada anlaşmanın 25 yıllık bir projeyi kapsadığını ve ülkenin petrol üretimini önemli ölçüde artırmayı amaçladığını söyledi.
Rodriguez, anlaşmayı ülke ekonomisinin canlanmasına ve devlet gelirlerinin artmasına yardımcı olacak "tarihi" bir adım olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'nin, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervini kapsayan projelerde çoğunluk kontrolü elde edeceğini açıklamıştı.
17 petrol sahası geliştirilecek
Rodriguez
, "Bu 25 yıllık ikili proje, günlük 1.5 milyon varilin üzerinde üretim hedefiyle 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesini öngörüyor"
dedi.
Rodriguez'e göre günlük 1.5 milyon varil yalnızca başlangıç hedefi olacak. Daha geniş plan kapsamında daha önce üretim yapılmamış sekiz yeni petrol sahasının da geliştirilmesi öngörülüyor.
Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın mevcut üretimi günde yaklaşık 1.25 milyon varil seviyesinde bulunuyor.
Venezuela yönetimi, petrolün varil fiyatının 65 dolar olması durumunda anlaşmanın ülkeye yaklaşık 209 milyar dolar gelir sağlayabileceğini hesaplıyor. Rodriguez, anlaşma kapsamında üretilip satılan her varilden yaklaşık 19 doların doğrudan Venezuela'ya aktarılacağını söyledi.
Rodriguez'den egemenlik vurgusu
Rodriguez, anlaşmaya rağmen Venezuela'nın doğal kaynakları üzerindeki mülkiyet ve egemenliğini koruyacağını
belirtti. ABD'den gelecek sermaye, teknoloji ve operasyonel imkanların ise yaptırımlardan etkilenen enerji sektörünün yeniden güçlendirilmesinde kullanılacağını söyledi.
Trump, ABD'li şirketlerin Venezuela'nın petrol sektörünün yeniden geliştirilmesine yardımcı olmasını ve buradan sağlanacak petrolün ABD'deki yakıt fiyatlarının düşürülmesine katkıda bulunmasını hedeflediklerini açıklamıştı.
Venezuelalı yetkililerin gelecek hafta aralarında ABD'li şirketlerin de bulunduğu bazı firmalara yeni petrol arama ve üretim hakları veren anlaşmalar imzalaması bekleniyor.
Öte yandan cumartesi günü Caracas'ta hükümet yanlısı gruplar ABD'nin Venezuela'daki varlığını protesto etmek için gösteri düzenledi.