https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/venezueladan-abd-ile-25-yil-surecek-anlasma-1108344959.html

Venezuela'dan ABD ile 25 yıl sürecek anlaşma

Venezuela'dan ABD ile 25 yıl sürecek anlaşma

Sputnik Türkiye

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan enerji anlaşmasının 25 yıl yürürlükte kalacağını açıkladı. Anlaşma kapsamında 17 petrol... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T10:57+0300

2026-08-30T10:57+0300

2026-08-30T10:57+0300

dünya

abd

delcy rodriguez

venezuela

petrol

anlaşma

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Venezuela ile ABD arasındaki yeni enerji anlaşmasının ayrıntıları belli olmaya başladı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada anlaşmanın 25 yıllık bir projeyi kapsadığını ve ülkenin petrol üretimini önemli ölçüde artırmayı amaçladığını söyledi.Rodriguez, anlaşmayı ülke ekonomisinin canlanmasına ve devlet gelirlerinin artmasına yardımcı olacak "tarihi" bir adım olarak nitelendirdi.ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'nin, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervini kapsayan projelerde çoğunluk kontrolü elde edeceğini açıklamıştı.17 petrol sahası geliştirilecekRodriguez'e göre günlük 1.5 milyon varil yalnızca başlangıç hedefi olacak. Daha geniş plan kapsamında daha önce üretim yapılmamış sekiz yeni petrol sahasının da geliştirilmesi öngörülüyor.Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın mevcut üretimi günde yaklaşık 1.25 milyon varil seviyesinde bulunuyor.Venezuela yönetimi, petrolün varil fiyatının 65 dolar olması durumunda anlaşmanın ülkeye yaklaşık 209 milyar dolar gelir sağlayabileceğini hesaplıyor. Rodriguez, anlaşma kapsamında üretilip satılan her varilden yaklaşık 19 doların doğrudan Venezuela'ya aktarılacağını söyledi.Rodriguez'den egemenlik vurgusuTrump, ABD'li şirketlerin Venezuela'nın petrol sektörünün yeniden geliştirilmesine yardımcı olmasını ve buradan sağlanacak petrolün ABD'deki yakıt fiyatlarının düşürülmesine katkıda bulunmasını hedeflediklerini açıklamıştı.Venezuelalı yetkililerin gelecek hafta aralarında ABD'li şirketlerin de bulunduğu bazı firmalara yeni petrol arama ve üretim hakları veren anlaşmalar imzalaması bekleniyor. Öte yandan cumartesi günü Caracas'ta hükümet yanlısı gruplar ABD'nin Venezuela'daki varlığını protesto etmek için gösteri düzenledi.

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