https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/abdde-universite-ogrencilerine-filistin-anketi-yuzde-74u-soykirim-gorusune-katiliyor-1108343784.html
ABD'de üniversite öğrencilerine Filistin anketi: Yüzde 74'ü 'soykırım' görüşüne katılıyor
ABD'de üniversite öğrencilerine Filistin anketi: Yüzde 74'ü 'soykırım' görüşüne katılıyor
Sputnik Türkiye
ABD'de 303 üniversiteden yaklaşık 4 bin öğrencinin katıldığı araştırmada, öğrencilerin yüzde 74'ü İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T10:23+0300
2026-08-30T10:23+0300
2026-08-30T10:23+0300
dünya
abd
i̇srail
filistin
soykırım
anket
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/13/1076515441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e0cad0953abdaf409a0a7ac1c1c30c3.jpg
ABD'deki üniversite öğrencilerinin yüzde 74'ünün, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katıldığı belirlendi.Brandeis Üniversitesine bağlı Maurice and Marilyn Cohen Modern Yahudi Araştırmaları Merkezinin Ağustos 2026 tarihli raporunda, ABD'deki üniversite öğrencilerinin, Filistin ve İsrail'e ilişkin tutumları incelendi.Araştırma, 2025-2026 akademik yılında ABD genelindeki 303 üniversiteden 3 bin 989 lisans öğrencisinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 77'si Filistin halkı hakkında olumlu görüşlere sahipken, İsrail halkına olumlu bakanların oranı yüzde 52 oldu.Siyasi aktörlere yönelik olumlu görüşlerin ise daha düşük olduğu görüldü.Öğrencilerin yüzde 41'i Filistin yönetimine olumlu bakarken bu oran İsrail hükümeti için yüzde 15'te kaldı.Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı İsrail hükümeti hakkında "çok olumsuz" görüş, yüzde 39'u "olumsuz" görüş bildirdi.Öğrencilerin çoğunluğu İsrail'in soykırım yaptığı görüşüne katılıyorAraştırmada, öğrencilerin yüzde 74'ü İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katılırken, yüzde 25'lik kısım buna katılmadığını belirtti.Öğrencilere, "Filistinlilerin bir Filistin devletinde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğu" görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 82'si bu görüşü desteklerken, yüzde 18'i karşı çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/nepaldeki-selde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-734e-yukseldi-1108343309.html
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/13/1076515441_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_aa97214f31f43a33cb74a8d787752e10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇srail, filistin, soykırım, anket
abd, i̇srail, filistin, soykırım, anket
ABD'de üniversite öğrencilerine Filistin anketi: Yüzde 74'ü 'soykırım' görüşüne katılıyor
ABD'de 303 üniversiteden yaklaşık 4 bin öğrencinin katıldığı araştırmada, öğrencilerin yüzde 74'ü İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katıldığını belirtti. Filistinlilerin kendi devletlerinde geleceklerini belirleme hakkına destek ise yüzde 82 oldu.
ABD'deki üniversite öğrencilerinin yüzde 74'ünün, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katıldığı belirlendi.
Brandeis Üniversitesine bağlı Maurice and Marilyn Cohen Modern Yahudi Araştırmaları Merkezinin Ağustos 2026 tarihli raporunda, ABD'deki üniversite öğrencilerinin, Filistin ve İsrail'e ilişkin tutumları incelendi.
Araştırma, 2025-2026 akademik yılında ABD genelindeki 303 üniversiteden 3 bin 989 lisans öğrencisinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.
Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 77'si Filistin halkı hakkında olumlu görüşlere sahipken, İsrail halkına olumlu bakanların oranı yüzde 52 oldu.
Siyasi aktörlere yönelik olumlu görüşlerin ise daha düşük olduğu görüldü.
Öğrencilerin yüzde 41'i Filistin yönetimine olumlu bakarken bu oran İsrail hükümeti için yüzde 15'te kaldı.
Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı İsrail hükümeti hakkında "çok olumsuz" görüş, yüzde 39'u "olumsuz" görüş bildirdi.
Öğrencilerin çoğunluğu İsrail'in soykırım yaptığı görüşüne katılıyor
Araştırmada, öğrencilerin yüzde 74'ü İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katılırken, yüzde 25'lik kısım buna katılmadığını belirtti.
Öğrencilere, "Filistinlilerin bir Filistin devletinde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğu" görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 82'si bu görüşü desteklerken, yüzde 18'i karşı çıktı.