https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/abdde-universite-ogrencilerine-filistin-anketi-yuzde-74u-soykirim-gorusune-katiliyor-1108343784.html

ABD'de üniversite öğrencilerine Filistin anketi: Yüzde 74'ü 'soykırım' görüşüne katılıyor

ABD'de üniversite öğrencilerine Filistin anketi: Yüzde 74'ü 'soykırım' görüşüne katılıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de 303 üniversiteden yaklaşık 4 bin öğrencinin katıldığı araştırmada, öğrencilerin yüzde 74'ü İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T10:23+0300

2026-08-30T10:23+0300

2026-08-30T10:23+0300

dünya

abd

i̇srail

filistin

soykırım

anket

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/13/1076515441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e0cad0953abdaf409a0a7ac1c1c30c3.jpg

ABD'deki üniversite öğrencilerinin yüzde 74'ünün, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katıldığı belirlendi.Brandeis Üniversitesine bağlı Maurice and Marilyn Cohen Modern Yahudi Araştırmaları Merkezinin Ağustos 2026 tarihli raporunda, ABD'deki üniversite öğrencilerinin, Filistin ve İsrail'e ilişkin tutumları incelendi.Araştırma, 2025-2026 akademik yılında ABD genelindeki 303 üniversiteden 3 bin 989 lisans öğrencisinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 77'si Filistin halkı hakkında olumlu görüşlere sahipken, İsrail halkına olumlu bakanların oranı yüzde 52 oldu.Siyasi aktörlere yönelik olumlu görüşlerin ise daha düşük olduğu görüldü.Öğrencilerin yüzde 41'i Filistin yönetimine olumlu bakarken bu oran İsrail hükümeti için yüzde 15'te kaldı.Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı İsrail hükümeti hakkında "çok olumsuz" görüş, yüzde 39'u "olumsuz" görüş bildirdi.Öğrencilerin çoğunluğu İsrail'in soykırım yaptığı görüşüne katılıyorAraştırmada, öğrencilerin yüzde 74'ü İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katılırken, yüzde 25'lik kısım buna katılmadığını belirtti.Öğrencilere, "Filistinlilerin bir Filistin devletinde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğu" görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 82'si bu görüşü desteklerken, yüzde 18'i karşı çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/nepaldeki-selde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-734e-yukseldi-1108343309.html

i̇srail

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇srail, filistin, soykırım, anket