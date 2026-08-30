https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/sumide-2-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1108346188.html

Sumi'de 2 yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sumi'de 2 yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata ve Ukrayna ordusuna darbe indirmeye devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, harekat bölgesindeki 2 yerleşimi daha kontrole aldı. 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T11:50+0300

2026-08-30T11:50+0300

2026-08-30T11:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'ndeki Velikiy Prikol ve Sadki yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus ordusu gece boyunca Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine yönelik grup saldırıları düzenledi. Rus güçler, son 24 saat içinde Flamingo füzelerinin fırlatma sahası, enerji altyapı tesisleri ve lojistik merkezlerini vurdu.'Kiev'de kritik tesis hedef alındı'Başkent Kiev'de İHA'larla gerçekleştirilen bombardımanda, Ukrayna ordusu için kullanılan bir asbestli çimento fabrikası isabet aldı. Söz konusu tesisin depoları, İHA ve mühimmat üretiminde kullanılan patlayıcıların saklanması amacıyla 'Smart Ammunition' şirketi tarafından kullanılıyordu.Hava savunma sistemleri ve kayıplarRus hava savunma birlikleri bir gün içinde 804 İHA'yı, 14 güdümlü hava bombasını ve 5 HIMARS mermisini imha etti. Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde ilk kez Kanada yapımı 'Titan-S' zırhlı muharebe aracının vurulduğunu duyururken, Ukrayna ordusunun bir günlük kaybının 1425 asker olduğunu vurguladı.'Enerji tesislerine misilleme hazırlığı yapılıyor'Bakanlık, Kiev yönetiminin Rusya'nın sivil altyapısına ve enerji kompleksine yönelik saldırılarına cevaben Ukrayna enerji tesislerine yönelik kapsamlı bombardıman hazırlıklarına başlandığını duyurdu.Açıklamada, alınan talimatlar doğrultusunda Ukrayna'daki enerji tesislerine büyük bir darbe indirme hazırlıklarının başlatıldığı bildirildi. Kararın, Kiev rejiminin sivil tesislere ve enerji altyapısına düzenlediği saldırılara yanıt olarak alındığı vurgulandı.

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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, rus ordusu