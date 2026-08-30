https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/putinden-lukasenkoya-dogum-gunu-tebrigi-aramizdaki-guvene-deger-veriyorum-1108343191.html

Putin'den Lukaşenko'ya doğum günü tebriği: 'Aramızdaki güvene değer veriyorum'

Putin'den Lukaşenko'ya doğum günü tebriği: 'Aramızdaki güvene değer veriyorum'

Sputnik Türkiye

Rus lider Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yu 72. doğum günü vesilesiyle tebrik etti. 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T10:04+0300

2026-08-30T10:04+0300

2026-08-30T10:04+0300

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vladimir putin

aleksandr lukaşenko

moskova

minsk

rusya

belarus

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun doğum gününü kutladı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, tebrik mesajında iki lider arasındaki yakın ilişki ve ortak çalışmaların kararlılıkla süreceği vurgulandı.Moskova ile Minsk arasındaki bağların önemine dikkat çeken Putin, aralarındaki karşılıklı güvene büyük değer verdiğini belirterek, "Aramızda oluşan karşılıklı anlayış ve güvene değer veriyorum" ifadelerini kullandı.'Ortak çalışmalar devam edecek'Dünkü görüşmenin hemen ardından iletilen bu tebrik mesajında, ikili ilişkilerin her alanda derinleştirileceği ifade edildi. Rus lider, dostane iletişimi ve Rusya ile Belarus arasındaki çok yönlü işbirliğini artırmaya yönelik yapıcı ortak çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, moskova, minsk, rusya, belarus