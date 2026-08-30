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Putin'den Lukaşenko'ya doğum günü tebriği: 'Aramızdaki güvene değer veriyorum'
Putin'den Lukaşenko'ya doğum günü tebriği: 'Aramızdaki güvene değer veriyorum'
Sputnik Türkiye
Rus lider Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yu 72. doğum günü vesilesiyle tebrik etti. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T10:04+0300
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aleksandr lukaşenko
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun doğum gününü kutladı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, tebrik mesajında iki lider arasındaki yakın ilişki ve ortak çalışmaların kararlılıkla süreceği vurgulandı.Moskova ile Minsk arasındaki bağların önemine dikkat çeken Putin, aralarındaki karşılıklı güvene büyük değer verdiğini belirterek, "Aramızda oluşan karşılıklı anlayış ve güvene değer veriyorum" ifadelerini kullandı.'Ortak çalışmalar devam edecek'Dünkü görüşmenin hemen ardından iletilen bu tebrik mesajında, ikili ilişkilerin her alanda derinleştirileceği ifade edildi. Rus lider, dostane iletişimi ve Rusya ile Belarus arasındaki çok yönlü işbirliğini artırmaya yönelik yapıcı ortak çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, moskova, minsk, rusya, belarus
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, moskova, minsk, rusya, belarus

Putin'den Lukaşenko'ya doğum günü tebriği: 'Aramızdaki güvene değer veriyorum'

10:04 30.08.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевBelarusw Lukaşenko Rusya Putin
Belarusw Lukaşenko Rusya Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rus lider Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yu 72. doğum günü vesilesiyle tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun doğum gününü kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, tebrik mesajında iki lider arasındaki yakın ilişki ve ortak çalışmaların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Moskova ile Minsk arasındaki bağların önemine dikkat çeken Putin, aralarındaki karşılıklı güvene büyük değer verdiğini belirterek, "Aramızda oluşan karşılıklı anlayış ve güvene değer veriyorum" ifadelerini kullandı.

'Ortak çalışmalar devam edecek'

Dünkü görüşmenin hemen ardından iletilen bu tebrik mesajında, ikili ilişkilerin her alanda derinleştirileceği ifade edildi.

Rus lider, dostane iletişimi ve Rusya ile Belarus arasındaki çok yönlü işbirliğini artırmaya yönelik yapıcı ortak çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
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