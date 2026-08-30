https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/kalp-krizi-geciren-cem-yilmazin-doktorundan-aciklama-geldi-saglik-durumu-suan-nasil-ne-zaman-1108344770.html
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın doktorundan açıklama geldi: Her şey yolunda giderse 2 gün içinde taburcu olacak
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın doktorundan açıklama geldi: Her şey yolunda giderse 2 gün içinde taburcu olacak
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu netleşti. Sağlık Bakanlığı, hastane... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T10:50+0300
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Türkiye'nin sevilen sanatçısı Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde dün akşam saatlerinde aniden şiddetli göğüs ağrısı hissetti. Vakit kaybetmeden 112 Acil Servis ekiplerine haber veren 53 yaşındaki ünlü komedyen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hızla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı, ileri tetkik ve tedavi için acil koduyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.Kritik müdahale ve bakanlıktan i̇lk açıklamaHastaneye ulaştırılır ulaştırılmaz uzman hekimler tarafından anjiyo operasyonuna alınan Yılmaz'ın tıkalı olan kalp damarına başarıyla müdahale edildi. Kritik operasyonun ardından tedbir amaçlı yoğun bakımda gözlem altına alınan ünlü komedyenin durumu hakkında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, sanatçıya yönelik tıbbi müdahalelerin eksiksiz ve başarıyla tamamlandığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve takibinin koroner yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi. Ağabeyi Can Yılmaz da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sürecin kontrol altında olduğunu ve kardeşinin istirahat ettiğini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.Doktoru taburcu i̇çin tarih verdi: 'Espriler yapıyor'Sanatçının son durumuna ilişkin ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit kameralar karşısına geçti. Rektör Erenoğlu, sanatçının moralinin yüksek olduğunu ve çevresindekilere espriler yapmaya başladığını kaydetti.Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ercan Akşit ise olası komplikasyonlara karşı sürecin titizlikle yönetildiğini vurgulayarak, "Damardan verilen kan sulandırıcı tedavisi sürüyor. 24 saatlik kritik sürenin dolmasının ardından kendisini normal servise alacağız. Her şey planlandığı gibi seyrederse sanatçımızı bir iki gün içinde taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/meteorolojiden-pes-pese-kritik-uyari-hava-aniden-sertlesiyor-siddetli-saganak-ve-80-km-firtina-1108342986.html
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cem yılmaz, kemal memişoğlu, çanakkale, sağlık bakanlığı, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, türkiye, kalp krizi, sessiz kalp krizi, akut kalp krizi
cem yılmaz, kemal memişoğlu, çanakkale, sağlık bakanlığı, çanakkale onsekiz mart üniversitesi, türkiye, kalp krizi, sessiz kalp krizi, akut kalp krizi
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın doktorundan açıklama geldi: Her şey yolunda giderse 2 gün içinde taburcu olacak
10:50 30.08.2026 (güncellendi: 10:51 30.08.2026)
Çanakkale'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son sağlık durumu netleşti. Sağlık Bakanlığı, hastane yönetimi ve doktorundan peş peşe yapılan açıklamalarla; Cem Yılmaz'ın yoğun bakımdaki tedavi sürecinin ardından 2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.
Türkiye'nin sevilen sanatçısı Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde dün akşam saatlerinde aniden şiddetli göğüs ağrısı hissetti. Vakit kaybetmeden 112 Acil Servis ekiplerine haber veren 53 yaşındaki ünlü komedyen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hızla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı, ileri tetkik ve tedavi için acil koduyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.
Kritik müdahale ve bakanlıktan i̇lk açıklama
Hastaneye ulaştırılır ulaştırılmaz uzman hekimler tarafından anjiyo operasyonuna
alınan Yılmaz'ın tıkalı olan kalp damarına başarıyla müdahale edildi. Kritik operasyonun ardından tedbir amaçlı yoğun bakımda gözlem altına alınan ünlü komedyenin durumu hakkında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, sanatçıya yönelik tıbbi müdahalelerin eksiksiz ve başarıyla tamamlandığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve takibinin koroner yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi. Ağabeyi Can Yılmaz
da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sürecin kontrol altında olduğunu ve kardeşinin istirahat ettiğini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.
Doktoru taburcu i̇çin tarih verdi: 'Espriler yapıyor'
Sanatçının son durumuna ilişkin ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit kameralar karşısına geçti. Rektör Erenoğlu, sanatçının moralinin yüksek olduğunu ve çevresindekilere espriler yapmaya başladığını kaydetti.
Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ercan Akşit ise olası komplikasyonlara karşı sürecin titizlikle yönetildiğini vurgulayarak, "Damardan verilen kan sulandırıcı tedavisi sürüyor. 24 saatlik kritik sürenin dolmasının ardından kendisini normal servise alacağız. Her şey planlandığı gibi seyrederse sanatçımızı bir iki gün içinde taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.