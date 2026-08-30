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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/rus-ordusu-kiev-bolgesinde-pirogovo-nakliye-ve-lojistik-merkezini-vurdu-1108350396.html
Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi’ni vurdu
Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi’ni vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev Bölgesi’nde Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi’ni vurduğunu bildirdi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T18:57+0300
2026-08-30T18:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
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lojistik
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini vurmaya devam etti.Açıklamada, “Kiev Bölgesi’ndeki Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi, saldırı maksatlı insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu” denildi.Açıklamaya göre, vurulan lojistik merkezinde uzun ve orta menzilli İHA’lar için bileşenler de dahil olmak üzere, çift kullanımlı ürünler depolanıp dağıtımı organize ediliyordu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108333855.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, lojistik
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, lojistik

Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi’ni vurdu

18:57 30.08.2026
© Sputnik / Нина ПадалкоRus Su-57 savaş uçağı
Rus Su-57 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© Sputnik / Нина Падалко
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev Bölgesi’nde Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi’ni vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini vurmaya devam etti.
Açıklamada, “Kiev Bölgesi’ndeki Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi, saldırı maksatlı insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu” denildi.
Açıklamaya göre, vurulan lojistik merkezinde uzun ve orta menzilli İHA’lar için bileşenler de dahil olmak üzere, çift kullanımlı ürünler depolanıp dağıtımı organize ediliyordu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki lojistik merkezler ve limanlar vuruldu
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