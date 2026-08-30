https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/rus-ordusu-kiev-bolgesinde-pirogovo-nakliye-ve-lojistik-merkezini-vurdu-1108350396.html

Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi’ni vurdu

Rus ordusu Kiev Bölgesi’nde Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi’ni vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev Bölgesi’nde Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi’ni vurduğunu bildirdi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T18:57+0300

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rusya savunma bakanlığı

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini ve Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik merkezlerini vurmaya devam etti.Açıklamada, “Kiev Bölgesi’ndeki Pirogovo Nakliye ve Lojistik Merkezi, saldırı maksatlı insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu” denildi.Açıklamaya göre, vurulan lojistik merkezinde uzun ve orta menzilli İHA’lar için bileşenler de dahil olmak üzere, çift kullanımlı ürünler depolanıp dağıtımı organize ediliyordu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108333855.html

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