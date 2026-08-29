https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-disisleri-bakanligi-abd-avrupada-nukleer-silah-kullanma-ihtimalini-goz-ardi-etmiyor-1108342541.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, Avrupa'da nükleer silah kullanma ihtimalini göz ardı etmiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, Avrupa'da nükleer silah kullanma ihtimalini göz ardı etmiyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın özel görevli büyükelçisi Belousov yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'da nükleer silah kullanma ihtimalini göz ardı etmediğini... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın özel görevli büyükelçisi Andrey Belousov, bir dizi unsurun ABD'nin Avrupa harekat alanında nükleer silah kullanma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğine işaret ettiğini söyledi.Belousov yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:Belousov açıklamasında, Washington'un Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının görüşülmesini başlatma girişimlerinin, Avrupa'daki Amerikan nükleer cephaneliğinin ve ABD'nin füze ve nükleer programlarının oluşturduğu tehlikeden dikkati uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti.Belousov, "Umarım Avrupa, Washington'un müttefiklerinin topraklarına yönelik bu tamamen askerî operasyonel planlama açısından uygulamalı yaklaşımının ne denli tehlikeli olduğunun farkına varır" dedi.Pentagon daha önce ABD Savaş Bakan Yardımcısı Vekili Elbridge Colby'nin, müttefiklerin askeri ve siyasi liderleriyle istişarelerde bulunmak ve ABD'nin 'NATO 3.0' girişimini ilerletmek üzere Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla geldiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1108338514.html
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abd, abd, washington, amerika, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, nato
abd, abd, washington, amerika, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, nato
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, Avrupa'da nükleer silah kullanma ihtimalini göz ardı etmiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın özel görevli büyükelçisi Belousov yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'da nükleer silah kullanma ihtimalini göz ardı etmediğini belirterek böyle bir ihtimali ciddi bir şekilde değerlendirdiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın özel görevli büyükelçisi Andrey Belousov, bir dizi unsurun ABD'nin Avrupa harekat alanında nükleer silah kullanma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğine işaret ettiğini söyledi.
Belousov yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:
Bu tehlikeden söz ederken Washington'un çeşitli çok taraflı silahsızlanma platformlarında -ki bunun Amerika Birleşik Devletleri toprakları için tehdit oluşturmadığını bir kez daha vurguluyorum- Rus stratejik olmayan nükleer silahları konusunun tartışılmasını başlatma konusundaki ısrarının, Amerikan askeri stratejistlerinin Avrupa savaş sahasında nükleer silah kullanma olasılığını tüm ciddiyetiyle değerlendirdiği düşüncesine sevk ettiğini göz ardı edemeyiz.
Belousov açıklamasında, Washington'un Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının görüşülmesini başlatma girişimlerinin, Avrupa'daki Amerikan nükleer cephaneliğinin ve ABD'nin füze ve nükleer programlarının oluşturduğu tehlikeden dikkati uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti.
Belousov, "Umarım Avrupa, Washington'un müttefiklerinin topraklarına yönelik bu tamamen askerî operasyonel planlama açısından uygulamalı yaklaşımının ne denli tehlikeli olduğunun farkına varır" dedi.
Pentagon daha önce ABD Savaş Bakan Yardımcısı Vekili Elbridge Colby'nin, müttefiklerin askeri ve siyasi liderleriyle istişarelerde bulunmak ve ABD'nin 'NATO 3.0' girişimini ilerletmek üzere Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla geldiğini bildirmişti.