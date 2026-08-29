https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-disisleri-bakanligi-abd-avrupada-nukleer-silah-kullanma-ihtimalini-goz-ardi-etmiyor-1108342541.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, Avrupa'da nükleer silah kullanma ihtimalini göz ardı etmiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD, Avrupa'da nükleer silah kullanma ihtimalini göz ardı etmiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın özel görevli büyükelçisi Belousov yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'da nükleer silah kullanma ihtimalini göz ardı etmediğini... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T23:41+0300

2026-08-29T23:41+0300

2026-08-29T23:41+0300

poli̇ti̇ka

abd

abd

washington

amerika

rusya dışişleri bakanlığı

pentagon

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın özel görevli büyükelçisi Andrey Belousov, bir dizi unsurun ABD'nin Avrupa harekat alanında nükleer silah kullanma ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğine işaret ettiğini söyledi.Belousov yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:Belousov açıklamasında, Washington'un Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının görüşülmesini başlatma girişimlerinin, Avrupa'daki Amerikan nükleer cephaneliğinin ve ABD'nin füze ve nükleer programlarının oluşturduğu tehlikeden dikkati uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti.Belousov, "Umarım Avrupa, Washington'un müttefiklerinin topraklarına yönelik bu tamamen askerî operasyonel planlama açısından uygulamalı yaklaşımının ne denli tehlikeli olduğunun farkına varır" dedi.Pentagon daha önce ABD Savaş Bakan Yardımcısı Vekili Elbridge Colby'nin, müttefiklerin askeri ve siyasi liderleriyle istişarelerde bulunmak ve ABD'nin 'NATO 3.0' girişimini ilerletmek üzere Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla geldiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1108338514.html

abd

washington

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, washington, amerika, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, nato