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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/peskov-turkiyede-yapilacak-rusya-ukrayna-muzakerelerine-acigiz-ancak-on-kosullar-henuz-olusmadi-1108351444.html
Peskov: Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine açığız, ancak ön koşullar henüz oluşmadı
Peskov: Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine açığız, ancak ön koşullar henüz oluşmadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın Türkiye'de Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak görüşmelere açık olduğunu, ancak bunun için ilgili ön koşulların henüz... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T20:15+0300
2026-08-30T20:15+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
türkiye
ukrayna
müzakere
açıklama
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
kırgızistan
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere açık olduğunu, ancak bunun için ilgili ön koşulların henüz oluşmadığını ifade etti.Peskov, “Putin-Zelenskiy görüşmesi sadece anlaşmaların resmileştirilmesi için yapılabilir, ancak anlaşmalar karmaşık bir süreçtir” diyerek, Ukrayna anlaşmalarının 'basit bir anlaşma' olamayacağını, zira çok sayıda ayrıntı içeren karmaşık bir süreç olduğunu dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'a yapacağı ziyaretle ilgili bilgi veren Peskov, Rus liderin programının Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesinde planlanan çok sayıda ikili görüşmeyle oldukça hareketli geçeceğini vurguladı.Kremlin Sözcüsü, ŞİÖ formatının Rusya için stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/brics-sio-ve-kgao-bagimsiz-ulkeleri-batinin-kontrolundeki-sistemlerden-cikarmayi-hedefliyor-1101690840.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkiye, ukrayna, müzakere, açıklama, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kırgızistan, vladimir putin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkiye, ukrayna, müzakere, açıklama, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kırgızistan, vladimir putin

Peskov: Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine açığız, ancak ön koşullar henüz oluşmadı

20:15 30.08.2026
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın Türkiye'de Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak görüşmelere açık olduğunu, ancak bunun için ilgili ön koşulların henüz oluşmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere açık olduğunu, ancak bunun için ilgili ön koşulların henüz oluşmadığını ifade etti.
Peskov, “Putin-Zelenskiy görüşmesi sadece anlaşmaların resmileştirilmesi için yapılabilir, ancak anlaşmalar karmaşık bir süreçtir” diyerek, Ukrayna anlaşmalarının 'basit bir anlaşma' olamayacağını, zira çok sayıda ayrıntı içeren karmaşık bir süreç olduğunu dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'a yapacağı ziyaretle ilgili bilgi veren Peskov, Rus liderin programının Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesinde planlanan çok sayıda ikili görüşmeyle oldukça hareketli geçeceğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, ŞİÖ formatının Rusya için stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.
BRICS bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
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