‘BRICS, ŞİÖ ve KGAÖ bağımsız ülkeleri Batı’nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedefliyor’
2025-12-10T16:39+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089327982_0:58:1185:724_1920x0_80_0_0_ab0f33b0909a061c00b20985393de2eb.png
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Fuad İzadi, Sputnik’e demecinde BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi kuruluşların bağımsız ülkeleri Batı'nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.Alternatif platformların benzer görüşlere sahip ülkelere işbirliği yapma imkanı sunduğuna, buna ortak düşmana karşı işbirliğinin de dahil olduğuna dikkat çeken İzadi, şöyle konuştu:İranlı uzman, önceki dünya düzenine geri dönmenin imkansız olduğunu ve yeni gerçekliğin anlaşılmasının, Rusya ve İran gibi ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğinin altını çizdi.
2025
Bu günlerde yayınlanan ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nden anlaşıldığı üzere, Batı ülkeleri, kendi aralarındaki çatışmaların temel nedenlere dayandığı ve geçici olarak değerlendirilmemesi gerektiği sonucuna vardı. Bu nedenle, kendi aralarında daha sıkı birlik oluşturmaya çalışıyor.
İranlı uzman, önceki dünya düzenine geri dönmenin imkansız olduğunu ve yeni gerçekliğin anlaşılmasının, Rusya ve İran gibi ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğinin altını çizdi.