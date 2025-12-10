https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/brics-sio-ve-kgao-bagimsiz-ulkeleri-batinin-kontrolundeki-sistemlerden-cikarmayi-hedefliyor-1101690840.html

‘BRICS, ŞİÖ ve KGAÖ bağımsız ülkeleri Batı’nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedefliyor’

İranlı uzman İzadi, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi kuruluşların bağımsız ülkeleri Batı’nın kontrolündeki... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Fuad İzadi, Sputnik’e demecinde BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi kuruluşların bağımsız ülkeleri Batı'nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.Alternatif platformların benzer görüşlere sahip ülkelere işbirliği yapma imkanı sunduğuna, buna ortak düşmana karşı işbirliğinin de dahil olduğuna dikkat çeken İzadi, şöyle konuştu:İranlı uzman, önceki dünya düzenine geri dönmenin imkansız olduğunu ve yeni gerçekliğin anlaşılmasının, Rusya ve İran gibi ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğinin altını çizdi.

