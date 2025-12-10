Türkiye
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/brics-sio-ve-kgao-bagimsiz-ulkeleri-batinin-kontrolundeki-sistemlerden-cikarmayi-hedefliyor-1101690840.html
‘BRICS, ŞİÖ ve KGAÖ bağımsız ülkeleri Batı’nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedefliyor’
‘BRICS, ŞİÖ ve KGAÖ bağımsız ülkeleri Batı’nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedefliyor’
Sputnik Türkiye
İranlı uzman İzadi, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi kuruluşların bağımsız ülkeleri Batı’nın kontrolündeki... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T16:39+0300
2025-12-10T16:39+0300
görüş
brics
uzman
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
batı
i̇ran
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089327982_0:58:1185:724_1920x0_80_0_0_ab0f33b0909a061c00b20985393de2eb.png
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Fuad İzadi, Sputnik’e demecinde BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi kuruluşların bağımsız ülkeleri Batı'nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.Alternatif platformların benzer görüşlere sahip ülkelere işbirliği yapma imkanı sunduğuna, buna ortak düşmana karşı işbirliğinin de dahil olduğuna dikkat çeken İzadi, şöyle konuştu:İranlı uzman, önceki dünya düzenine geri dönmenin imkansız olduğunu ve yeni gerçekliğin anlaşılmasının, Rusya ve İran gibi ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/endonezya-cumhurbaskani-brics-istikrar-ve-umut-kaynagidir-1099208248.html
batı
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089327982_71:0:1112:781_1920x0_80_0_0_3cc50baaf1a6b6cd794a833f8d37f7f5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brics, uzman, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), batı, i̇ran, rusya
brics, uzman, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), batı, i̇ran, rusya

‘BRICS, ŞİÖ ve KGAÖ bağımsız ülkeleri Batı’nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedefliyor’

16:39 10.12.2025
© SputnikBRICS bayrakları
BRICS bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© Sputnik
Abone ol
İranlı uzman İzadi, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi kuruluşların bağımsız ülkeleri Batı’nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedeflediğini belirtti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Fuad İzadi, Sputnik’e demecinde BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi kuruluşların bağımsız ülkeleri Batı'nın kontrolündeki sistemlerden çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.
Alternatif platformların benzer görüşlere sahip ülkelere işbirliği yapma imkanı sunduğuna, buna ortak düşmana karşı işbirliğinin de dahil olduğuna dikkat çeken İzadi, şöyle konuştu:

Bu günlerde yayınlanan ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi'nden anlaşıldığı üzere, Batı ülkeleri, kendi aralarındaki çatışmaların temel nedenlere dayandığı ve geçici olarak değerlendirilmemesi gerektiği sonucuna vardı. Bu nedenle, kendi aralarında daha sıkı birlik oluşturmaya çalışıyor.

İranlı uzman, önceki dünya düzenine geri dönmenin imkansız olduğunu ve yeni gerçekliğin anlaşılmasının, Rusya ve İran gibi ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğinin altını çizdi.
Prabowo Subianto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
Endonezya Cumhurbaşkanı: BRICS, istikrar ve umut kaynağıdır
9 Eylül, 03:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала