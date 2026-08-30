https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/meteorolojiden-pes-pese-kritik-uyari-hava-aniden-sertlesiyor-siddetli-saganak-ve-80-km-firtina-1108342986.html

Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı, hava aniden sertleşiyor: Şiddetli sağanak ve 80 km fırtına kapıda

Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı, hava aniden sertleşiyor: Şiddetli sağanak ve 80 km fırtına kapıda

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak, fırtına ve toz taşınımı için uyardı. İşte il il son dakika hava durumu tahminleri ve riskli bölgeler.

2026-08-30T09:33+0300

2026-08-30T09:33+0300

2026-08-30T09:34+0300

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Türkiye genelinde atmosferik hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahmin raporuna göre, yurdun önemli bir kısmı parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Marmara’nın doğusundan İç Anadolu’ya, Karadeniz’den Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok kentine kadar geniş bir hatta hava koşulları aniden sertleşecek. Batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması öngörülürken, doğu ve kuzey hatlarında tehlikeli hava olayları kapıda.Karadeniz kıyılarında şiddetli sağanak: Sel ve heyelan alarmıHava tahmin raporundaki en kritik detaylar Karadeniz hattında yoğunlaşıyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları genelinde yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde düşmesi bekleniyor. Özellikle Samsun, Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen ani ve yoğun yağışlar sebebiyle; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve kara yolu ulaşımında aksamalar gibi risklere karşı yetkililer tarafından acil tedbir çağrısı yapıldı. Batı Karadeniz'de ise Bolu, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanaklar etkisini hissettirecek.Doğuda çifte tehdit: 80 km/saat fırtına ve toz taşınımıYurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise bambaşka bir atmosferik tablo oluşuyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde güneyli yönlerden esecek rüzgarın hızının zaman zaman 50 ila 80 km/saate ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Fırtınanın yanı sıra bölgede yoğun bir toz taşınımı bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile hava kalitesinde düşüş gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması istendi.Büyükşehirlerde ve denizlerde son durumMarmara ve İç Anadolu bölgelerinde de hareketli saatler kapıda. İstanbul (29°C) ve Bursa (31°C) başta olmak üzere Marmara'nın doğusunda aralıklı sağanaklar geçiş yapacak. Başkent Ankara (26°C) ve Eskişehir (26°C) çevrelerinde ise öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek; Konya genelinde ise yağış beklenmiyor.Denizlerde de rüzgar sertleşiyor; Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü üzerinde 7 kuvvete kadar ulaşabilecek fırtınamsı rüzgarlar ve 3 metreyi bulabilecek dalga boyları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

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