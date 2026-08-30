https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/cem-yilmazin-saglik-durumu-hakkinda-doktorundan-aciklama-anjiyosu-cok-guzel-gecti-1108342752.html
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama: 'Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi'
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama: 'Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi'
Sputnik Türkiye
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan ve ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılan Cem Yılmaz'ın, hastaneye kalbin ön yüzünü ilgilendiren kalp kriziyle başvurduğunu söyledi.Hastaneye geldiğinde Yılmaz'ın bilincinin açık olduğunu aktaran Akşit, şöyle konuştu:'Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi'Cem Yılmaz'ın 2 gün sonra taburcu edilebileceğini ve durumunun stabil olduğunu ifade eden Akşit, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/cem-yilmaz-hastaneye-kaldirilmisti-saglik-bakani-memisoglundan-aciklama-1108341583.html
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türkiye, cem yılmaz, çanakkale, ayvacık, çanakkale onsekiz mart üniversitesi
türkiye, cem yılmaz, çanakkale, ayvacık, çanakkale onsekiz mart üniversitesi
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama: 'Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi'
00:38 30.08.2026 (güncellendi: 01:12 30.08.2026)
Çanakkale'de rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz'ın anjiyosunun iyi geçtiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Anjiyoyu yapan Prof. Dr. Ercan Akşit, Yılmaz'ın 'bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldiğini' belirterek 2 gün sonra taburcu edilebileceğini ve durumunun stabil olduğunu ifade etti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan ve ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılan Cem Yılmaz'ın, hastaneye kalbin ön yüzünü ilgilendiren kalp kriziyle başvurduğunu söyledi.
Hastaneye geldiğinde Yılmaz'ın bilincinin açık olduğunu aktaran Akşit, şöyle konuştu:
Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. Takibini burada 2 gün boyunca sürdürmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur. Anjiyosu çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uyguladık. Şu anda yatağında istirahat ediyor.
'Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi'
Cem Yılmaz'ın 2 gün sonra taburcu edilebileceğini ve durumunun stabil olduğunu ifade eden Akşit, şunları kaydetti:
Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesindeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 Acil Çağrı Merkezi, ambulansı çok hızlı yönlendirmiş. Herkes, Ayvacık'tan itibaren göğüs ağrısı başladığı andan beri Cem Bey’e güzel müdahale etmiş.