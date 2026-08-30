https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/mekke-savunma-anlasmasinda-kritik-zirve-yarin-istanbulda-bakanlar-toplaniyor-1108346968.html

Mekke Savunma Anlaşması'nda kritik zirve yarın İstanbul'da: Bakanlar toplanıyor

Mekke Savunma Anlaşması'nda kritik zirve yarın İstanbul'da: Bakanlar toplanıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T13:15+0300

2026-08-30T13:15+0300

2026-08-30T13:15+0300

savunma

faysal bin ferhan

i̇stanbul

pakistan

milli savunma bakanı

dışişleri bakanlığı

türkiye

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Bölgesel ve küresel güç dengelerini kökünden değiştiren tarihi savunma paktında ilk kritik adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos'ta İstanbul'da düzenliyor.Üç ülkenin güvenlik kurmayları İstanbul'da buluşuyorZirve, bölgesel caydırıcılık mimarisini yönetecek en üst düzey kurmayları aynı masada bir araya getirecek. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak.Pakistan heyetini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ile Savunma ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir temsil edecek. Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili yer alacak.Ortak üretim, AR-GE ve birlikte çalışabilirlikDışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre İstanbul'daki kritik toplantıda; üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılması, savunma kapasitelerinin en üst seviyeye çıkarılması ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi karara bağlanacak.Aynı zamanda ortak üretim ve ortak araştırma-geliştirme (AR-GE) başta olmak üzere savunma sanayii iş birliği derinleştirilecek. Süreci idare edecek daimi bir sekretarya yapısı oluşturulacak ve ittifakın somut operasyonel yol haritası resmiyet kazanacak.Tarihi madde yürürlükte: 'Birimize saldırı hepimize sayılacak'Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın en çarpıcı ayağını oluşturan karşılıklı savunma taahhüdü, masadaki en güçlü caydırıcı unsur olarak öne çıkıyor. Taraf ülkelerden birine yapılacak herhangi bir askeri müdahale veya saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağını hükme bağlayan pakt, bölgede çatışma yerine istikrar ve refahı hedefleyen tüm barışçıl aktörlerin katılımına açık yeni bir bölgesel sahiplenme düzeni inşa ediyor.

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faysal bin ferhan, i̇stanbul, pakistan, milli savunma bakanı, dışişleri bakanlığı, türkiye