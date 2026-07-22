https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maduro-ve-esi-hakim-karsisina-cikti-dava-tarihi-belli-oldu-1107473941.html

Maduro ve eşi, hakim karşısına çıktı: Dava tarihi belli oldu

Maduro ve eşi, hakim karşısına çıktı: Dava tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gelecek yıl haziran ayında yargılanacak. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T23:58+0300

2026-07-22T23:58+0300

2026-07-22T23:58+0300

dünya

cilia flores

venezuela

new york

nicolas maduro

maduro'ya suikast girişimi

abd

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Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'ta hakim karşısına çıktı.Bej renkli cezaevi kıyafetiyle mahkeme salonuna kelepçesiz giren Maduro, izleyicileri İngilizce “günaydın” diyerek selamladı ve savunma masasına otururken çizim yapan sanatçılardan birine el salladı.Maduro, avukatlarıyla rahat bir görüntü sergilerken her birinin elini sıktı ve görüşme sırasında gülümsedi. Kısa süren duruşma boyunca notlar alan Maduro'ya, Yargıç Alvin Hellerstein tarafından duruşmanın ardından avukatlarıyla birkaç dakika görüşmesi için izin verildi.Savunma avukatı Barry Pollack, Maduro'nun egemen bir ülkenin lideri olduğu için yargı dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle hükümetin hazırladığı iddianameye itiraz edeceklerini belirtti.Öte yandan Yargıç Hellerstein, duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maduro-tekrar-hakim-karsisina-cikiyor-davada-son-durum-2027-onerisi-1107456442.html

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cilia flores, venezuela, new york, nicolas maduro, maduro'ya suikast girişimi, abd