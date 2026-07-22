Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maduro-ve-esi-hakim-karsisina-cikti-dava-tarihi-belli-oldu-1107473941.html
Maduro ve eşi, hakim karşısına çıktı: Dava tarihi belli oldu
Maduro ve eşi, hakim karşısına çıktı: Dava tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gelecek yıl haziran ayında yargılanacak. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T23:58+0300
2026-07-22T23:58+0300
dünya
cilia flores
venezuela
new york
nicolas maduro
maduro'ya suikast girişimi
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107473783_0:19:1440:829_1920x0_80_0_0_fdeef6e43a87c61dc7fdf8544448af74.jpg
Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'ta hakim karşısına çıktı.Bej renkli cezaevi kıyafetiyle mahkeme salonuna kelepçesiz giren Maduro, izleyicileri İngilizce “günaydın” diyerek selamladı ve savunma masasına otururken çizim yapan sanatçılardan birine el salladı.Maduro, avukatlarıyla rahat bir görüntü sergilerken her birinin elini sıktı ve görüşme sırasında gülümsedi. Kısa süren duruşma boyunca notlar alan Maduro'ya, Yargıç Alvin Hellerstein tarafından duruşmanın ardından avukatlarıyla birkaç dakika görüşmesi için izin verildi.Savunma avukatı Barry Pollack, Maduro'nun egemen bir ülkenin lideri olduğu için yargı dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle hükümetin hazırladığı iddianameye itiraz edeceklerini belirtti.Öte yandan Yargıç Hellerstein, duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maduro-tekrar-hakim-karsisina-cikiyor-davada-son-durum-2027-onerisi-1107456442.html
venezuela
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107473783_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e588847c2bf52510a9490ae4e3847810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cilia flores, venezuela, new york, nicolas maduro, maduro'ya suikast girişimi, abd
cilia flores, venezuela, new york, nicolas maduro, maduro'ya suikast girişimi, abd

Maduro ve eşi, hakim karşısına çıktı: Dava tarihi belli oldu

23:58 22.07.2026
© AP PhotoVenezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro, avukatları Anna Estevao ve Mark Donnelly ile Maduro'nun eşi Cilia Flores'i gösteren mahkeme çizimi
Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro, avukatları Anna Estevao ve Mark Donnelly ile Maduro'nun eşi Cilia Flores'i gösteren mahkeme çizimi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AP Photo
Abone ol
Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gelecek yıl haziran ayında yargılanacak.
Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'ta hakim karşısına çıktı.
Bej renkli cezaevi kıyafetiyle mahkeme salonuna kelepçesiz giren Maduro, izleyicileri İngilizce “günaydın” diyerek selamladı ve savunma masasına otururken çizim yapan sanatçılardan birine el salladı.
Maduro, avukatlarıyla rahat bir görüntü sergilerken her birinin elini sıktı ve görüşme sırasında gülümsedi. Kısa süren duruşma boyunca notlar alan Maduro'ya, Yargıç Alvin Hellerstein tarafından duruşmanın ardından avukatlarıyla birkaç dakika görüşmesi için izin verildi.
Savunma avukatı Barry Pollack, Maduro'nun egemen bir ülkenin lideri olduğu için yargı dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle hükümetin hazırladığı iddianameye itiraz edeceklerini belirtti.
Öte yandan Yargıç Hellerstein, duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirledi.
Maduro, askeri konvoy ile duruşmaya götürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
DÜNYA
Maduro tekrar hakim karşısına çıkıyor, davada son durum: 2027 önerisi
12:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала