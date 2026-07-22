https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maduro-ve-esi-hakim-karsisina-cikti-dava-tarihi-belli-oldu-1107473941.html
Maduro ve eşi, hakim karşısına çıktı: Dava tarihi belli oldu
Maduro ve eşi, hakim karşısına çıktı: Dava tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gelecek yıl haziran ayında yargılanacak. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T23:58+0300
2026-07-22T23:58+0300
2026-07-22T23:58+0300
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Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'ta hakim karşısına çıktı.Bej renkli cezaevi kıyafetiyle mahkeme salonuna kelepçesiz giren Maduro, izleyicileri İngilizce “günaydın” diyerek selamladı ve savunma masasına otururken çizim yapan sanatçılardan birine el salladı.Maduro, avukatlarıyla rahat bir görüntü sergilerken her birinin elini sıktı ve görüşme sırasında gülümsedi. Kısa süren duruşma boyunca notlar alan Maduro'ya, Yargıç Alvin Hellerstein tarafından duruşmanın ardından avukatlarıyla birkaç dakika görüşmesi için izin verildi.Savunma avukatı Barry Pollack, Maduro'nun egemen bir ülkenin lideri olduğu için yargı dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle hükümetin hazırladığı iddianameye itiraz edeceklerini belirtti.Öte yandan Yargıç Hellerstein, duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/maduro-tekrar-hakim-karsisina-cikiyor-davada-son-durum-2027-onerisi-1107456442.html
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cilia flores, venezuela, new york, nicolas maduro, maduro'ya suikast girişimi, abd
cilia flores, venezuela, new york, nicolas maduro, maduro'ya suikast girişimi, abd
Maduro ve eşi, hakim karşısına çıktı: Dava tarihi belli oldu
Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gelecek yıl haziran ayında yargılanacak.
Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'ta hakim karşısına çıktı.
Bej renkli cezaevi kıyafetiyle mahkeme salonuna kelepçesiz giren Maduro, izleyicileri İngilizce “günaydın” diyerek selamladı ve savunma masasına otururken çizim yapan sanatçılardan birine el salladı.
Maduro, avukatlarıyla rahat bir görüntü sergilerken her birinin elini sıktı ve görüşme sırasında gülümsedi. Kısa süren duruşma boyunca notlar alan Maduro'ya, Yargıç Alvin Hellerstein tarafından duruşmanın ardından avukatlarıyla birkaç dakika görüşmesi için izin verildi.
Savunma avukatı Barry Pollack, Maduro'nun egemen bir ülkenin lideri olduğu için yargı dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle hükümetin hazırladığı iddianameye itiraz edeceklerini belirtti.
Öte yandan Yargıç Hellerstein, duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirledi.