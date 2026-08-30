https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/keto-diyetiyle-dikkat-ceken-sonuc-karaciger-yagi-yuzde-67-azaldi-1108345292.html

Yeni araştırma: Ketojenik diyet karaciğer yağlanmasını yüzde 67 azalttı

Yeni araştırma: Ketojenik diyet karaciğer yağlanmasını yüzde 67 azalttı

Sputnik Türkiye

Obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerle yapılan klinik araştırmada ketojenik diyet uygulayanların karaciğer yağında ortalama yüzde 67 azalma... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T11:14+0300

2026-08-30T11:14+0300

2026-08-30T11:31+0300

sağlik

akdeniz diyeti

ketojenik beslenme

yağ

diyabet

karaciğer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092757167_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_689d5d180aa641fd7cdfc8192a1142b3.png

ABD'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, ketojenik, Akdeniz ve düşük yağlı beslenme biçimlerinin metabolik sağlık üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Cell Metabolism dergisinde yayımlanan klinik araştırmaya obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan 42 kişi katıldı.Katılımcılar rastgele üç gruba ayrıldı ve ketojenik diyet, Akdeniz diyeti veya düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet uyguladı. Araştırmacılar tüm yiyecekleri katılımcılara sağladı ve süreç diyetisyenler tarafından takip edildi.Üç grubun da yaklaşık yüzde 10 kilo vermesi sağlandı. Böylece araştırmacılar, ortaya çıkan farklılıkların yalnızca bir grubun daha fazla kilo vermesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını değerlendirebildi.Karaciğer yağında yüzde 67 düşüşYaklaşık 4-5 ay sonunda üç grupta da vücut yağı azaldı ve kan şekerinin kontrolünde önemli rol oynayan insülin duyarlılığı iyileşti. Ancak karaciğer yağındaki en büyük düşüş ketojenik grubunda görüldü.Karbonhidrat alımını çok aza indirip, ağırlıklı olarak yüksek yağ ve protein tüketimine odaklanan Ketojenik diyeti uygulayanlarda karaciğer yağı ortalama yüzde 67 azalırken, Akdeniz ve düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet uygulayanlarda bu oran yüzde 45 oldu.Ketojenik diyet grubunda ayrıca karaciğerde depolanan yağın azalmasına yardımcı olan glukagon hormonunda en büyük artış, kandaki insülin seviyesinde ise en büyük düşüş görüldü.Araştırmanın ilk yazarı Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden Max Petersen, ketojenik diyet grubunun en fazla yağ tüketmesine rağmen kan yağları veya kolesterol seviyelerinde artış görülmemesinin araştırmanın en şaşırtıcı bulgusu olduğunu söyledi.Prediyabette de dikkat çeken farkAraştırmanın sonunda ketojenik diyeti uygulayan katılımcıların yaklaşık yüzde 50'si artık prediyabet kriterlerini karşılamıyordu.Bu oran Akdeniz diyeti grubunda yüzde 29, düşük yağlı ve bitki ağırlıklı beslenen grupta ise yüzde 7 olarak kaydedildi.Araştırmanın sorumlu yazarı Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden Samuel Klein, bulguların özellikle karaciğer yağlanması ve prediyabeti bulunan kişilerde karbonhidrat tüketiminin azaltılmasının, yalnızca kilo vermenin ötesinde metabolik faydalar sağlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/cizim-sekliniz-parkinson-hastaligina-dair-ipucu-verebilir-1108340517.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akdeniz diyeti, ketojenik beslenme, yağ, diyabet, karaciğer