https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/cizim-sekliniz-parkinson-hastaligina-dair-ipucu-verebilir-1108340517.html

Çizim şekliniz Parkinson hastalığına dair ipucu verebilir

Çizim şekliniz Parkinson hastalığına dair ipucu verebilir

Sputnik Türkiye

Hindistan'daki araştırmacılar, basit çizim testleri ve akıllı kalemden elde edilen verileri yapay zeka ile analiz ederek Parkinson hastalığını yüzde 99'a varan... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T19:23+0300

2026-08-29T19:23+0300

2026-08-29T19:23+0300

sağlik

araştırma

parkinson hastalığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0f/1044279074_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e5b9d68581b2a8c768794fb7e7ac23fc.jpg

Hindistan'da araştırmacılar, kişilerin basit çizim testlerini nasıl tamamladığını analiz ederek Parkinson hastalığını yüksek doğrulukla tespit edebilen yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi.Parkinson hastalığı, hareket ve kas kontrolünü etkileyen nörolojik bir hastalık olarak bilinirken, erken teşhis konusunda kolay erişilebilir ve kesin biyobelirteçlerin bulunmaması önemli bir zorluk oluşturuyor.Discover Computing dergisinde yayımlanan çalışmada, Siksha 'O' Anusandhan Üniversitesinden bilgisayar bilimci Ishan Ayus liderliğindeki araştırma ekibi, çizim hareketlerindeki ince farklılıkların Parkinson hastalığının tespitinde kullanılabileceğini ortaya koydu.Araştırmacılar, Brezilya'da daha önce gerçekleştirilen bir Parkinson çalışmasından elde edilen verileri kullandı. Çalışmada 31 Parkinson hastası ve 35 sağlıklı olmak üzere 66 kişi yer aldı.Katılımcılardan, biyometrik akıllı kalem kullanarak spiral ve meander adı verilen, açılı sürekli çizgilerden oluşan şekilleri takip etmeleri istendi.Akıllı kalem, çizimlerin yanı sıra katılımcıların el hareketlerine ilişkin verileri de kaydetti.Çizimlerdeki küçük farklılıklar analiz edildiAraştırmacılar, çizim görüntülerini ve akıllı kalem tarafından kaydedilen sensör verilerini farklı derin öğrenme sistemleriyle analiz etti.Modeller, çizilen spiral ve meander şekillerindeki mekansal düzensizliklerin yanı sıra el hareketleri, motor kontrol ve koordinasyondaki ince farklılıkları değerlendirdi.Elde edilen veriler daha sonra, farklı yapay zeka modellerinin sonuçlarını bir araya getirip ağırlıklandıran SNAKE adlı algoritmayla işlendi.Araştırmacılara göre sistem, Parkinson hastalığını meander çizimlerinde yüzde 98,95, spiral çizimlerinde ise yüzde 97,74 doğrulukla tespit etti.Araştırmacılar, çizim görüntülerinin kalem hareketlerindeki düzensizlik, titremeye bağlı bozulmalar ve şekil değişiklikleri gibi mekansal özellikleri ortaya çıkardığını, sensör verilerinin ise hız değişimleri, basınç farklılıkları ve koordinasyon sorunları gibi zamana bağlı motor davranışları yakaladığını belirtti.Araştırmanın önemli bir sınırlılığı varAraştırmacılar, çalışmanın yalnızca 66 kişiden oluşan küçük bir veri setine dayanması nedeniyle sonuçların Parkinson hastalığının geniş toplumlardaki klinik çeşitliliğini tam olarak yansıtmadığını kabul etti.Bu nedenle elde edilen sonuçların sistemin tanısal etkinliğinin kesin kanıtı olarak değil, potansiyeline işaret eden bulgular olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.Araştırmacılar, yöntemin daha büyük klinik çalışmalarla doğrulanması halinde Parkinson hastalığının daha kolay tespit edilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor.Çalışmada, yapay zeka destekli yöntemin gelecekte invaziv olmayan, düşük maliyetli ve uzaktan erişilebilir nörolojik tarama imkanları sunabileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/ingilterede-salmonella-krizinde-vaka-sayisi-500e-yaklasti-2-olu-1108319121.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araştırma, parkinson hastalığı