https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/isvicrede-silahli-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-5-yarali-1108346681.html
İsviçre'de etkinliğe silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı
İsviçre'de etkinliğe silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı
Sputnik Türkiye
İsviçre'nin Aarau kentinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bir etkinlikte ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T12:54+0300
2026-08-30T12:54+0300
2026-08-30T12:54+0300
dünya
i̇sviçre
zürih
silahlı saldırı
can kaybı
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1e/1108346524_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_177ba5ccb92f9135b726aa19331495f8.jpg
İsviçre'nin Aarau kentinde pazar günü erken saatlerde yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bir etkinlikte ateş açılması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.Aarau Kanton Polisi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.Polis geniş çaplı bir operasyon başlatarak olayın sorumlusu ya da sorumlularını aramaya başladı.İsviçre gazetesi Blick tarafından yayımlanan ve olay yerinin yakınlarında kaydedildiği belirtilen bir videoda yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu.Yetkililer, operasyon devam ederken halka olayın yaşandığı bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.İsviçre acil durum haber kuruluşu BRK News'e göre, Aarau ve çevresindeki geniş bir bölgede İsviçre ordusuna ait bir Super Puma helikopteri de görevlendirildi.Aarau, Zürih'in yaklaşık 40 kilometre batısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/sandiktan-hayir-cikti-izlanda-ab-uyeligini-kabul-etmedi-1108345494.html
i̇sviçre
zürih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1e/1108346524_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b9d7a73f486f7a40f9871725b434adde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇sviçre, zürih, silahlı saldırı, can kaybı, yaralı
i̇sviçre, zürih, silahlı saldırı, can kaybı, yaralı
İsviçre'de etkinliğe silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı
İsviçre'nin Aarau kentinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bir etkinlikte ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis, saldırının ardından şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
İsviçre'nin Aarau kentinde pazar günü erken saatlerde yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bir etkinlikte ateş açılması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Aarau Kanton Polisi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Polis geniş çaplı bir operasyon başlatarak olayın sorumlusu ya da sorumlularını aramaya başladı.
Polis, "Olası nedenler ve olayın kesin koşulları henüz belirsiz" açıklamasını yaparken muhtemel şüphelilere ilişkin başka bilgi vermedi.
İsviçre gazetesi Blick tarafından yayımlanan ve olay yerinin yakınlarında kaydedildiği belirtilen bir videoda yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu.
Yetkililer, operasyon devam ederken halka olayın yaşandığı bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
İsviçre acil durum haber kuruluşu BRK News'e göre, Aarau ve çevresindeki geniş bir bölgede İsviçre ordusuna ait bir Super Puma helikopteri de görevlendirildi.
Aarau, Zürih'in yaklaşık 40 kilometre batısında bulunuyor.