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İsviçre'de etkinliğe silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı
İsviçre'de etkinliğe silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı
Sputnik Türkiye
İsviçre'nin Aarau kentinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bir etkinlikte ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T12:54+0300
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zürih
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İsviçre'nin Aarau kentinde pazar günü erken saatlerde yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bir etkinlikte ateş açılması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.Aarau Kanton Polisi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.Polis geniş çaplı bir operasyon başlatarak olayın sorumlusu ya da sorumlularını aramaya başladı.İsviçre gazetesi Blick tarafından yayımlanan ve olay yerinin yakınlarında kaydedildiği belirtilen bir videoda yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu.Yetkililer, operasyon devam ederken halka olayın yaşandığı bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.İsviçre acil durum haber kuruluşu BRK News'e göre, Aarau ve çevresindeki geniş bir bölgede İsviçre ordusuna ait bir Super Puma helikopteri de görevlendirildi.Aarau, Zürih'in yaklaşık 40 kilometre batısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/sandiktan-hayir-cikti-izlanda-ab-uyeligini-kabul-etmedi-1108345494.html
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i̇sviçre, zürih, silahlı saldırı, can kaybı, yaralı
i̇sviçre, zürih, silahlı saldırı, can kaybı, yaralı

İsviçre'de etkinliğe silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

12:54 30.08.2026
© AP Photo / Gabriele Putzuİsviçre polis
İsviçre polis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AP Photo / Gabriele Putzu
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İsviçre'nin Aarau kentinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bir etkinlikte ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis, saldırının ardından şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
İsviçre'nin Aarau kentinde pazar günü erken saatlerde yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bir etkinlikte ateş açılması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Aarau Kanton Polisi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Polis geniş çaplı bir operasyon başlatarak olayın sorumlusu ya da sorumlularını aramaya başladı.
Polis, "Olası nedenler ve olayın kesin koşulları henüz belirsiz" açıklamasını yaparken muhtemel şüphelilere ilişkin başka bilgi vermedi.
İsviçre gazetesi Blick tarafından yayımlanan ve olay yerinin yakınlarında kaydedildiği belirtilen bir videoda yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu.
Yetkililer, operasyon devam ederken halka olayın yaşandığı bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
İsviçre acil durum haber kuruluşu BRK News'e göre, Aarau ve çevresindeki geniş bir bölgede İsviçre ordusuna ait bir Super Puma helikopteri de görevlendirildi.
Aarau, Zürih'in yaklaşık 40 kilometre batısında bulunuyor.
İzlanda - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
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