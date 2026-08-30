https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/israilli-bakan-ben-gvir-filistinli-kadin-tutuklularla-alay-ettigi-goruntuleri-paylasti-1108348235.html
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi basarak kötü hapishane koşullarından kendisinin sorumlu olduğunu... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T15:28+0300
2026-08-30T15:28+0300
2026-08-30T15:28+0300
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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların kaldığı hücreyi basarak, "Bu durumda olmanızın sorumlusu benim ve bundan memnunum." sözleriyle kadınlarla alay etti.Ben-Gvir, sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklunun, hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu ve en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Üç gün oldu banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü." dediği görülüyor.Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya Ben-Gvir, "Size neden yardım edeyim ki?" şeklinde cevap veriyor.'Burası otel değil' diyerek alay etmiştiBen-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlalleri giderek arttı.İsrailli Bakan, daha önce de birkaç kez Filistinli tutukluların bulunduğu İsrail hapishanelerini ziyaret ederek onlara hakaret etmiş, şartların iyileşmesini isteyen bir kadın tutukluya, "Burası otel değil." demişti.Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 9 bin 500'den fazla Filistinli tutuluyor.Açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz bırakılan onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerindeki kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bm-ateskes-yapilali-10-ayi-gecmesine-ragmen-gazzedeki-durum-kabul-edilemez-1108273471.html
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itamar ben-gvir, i̇srail, filistin, i̇şkence, tutuklu
itamar ben-gvir, i̇srail, filistin, i̇şkence, tutuklu
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi basarak kötü hapishane koşullarından kendisinin sorumlu olduğunu söyledi ve 'Bundan memnunum' ifadelerini kullandı.
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların kaldığı hücreyi basarak, "Bu durumda olmanızın sorumlusu benim ve bundan memnunum." sözleriyle kadınlarla alay etti.
Ben-Gvir, sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklunun, hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu ve en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Üç gün oldu banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü." dediği görülüyor.
Ben-Gvir ise "Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum."
diyerek alay ediyor.
Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya Ben-Gvir, "Size neden yardım edeyim ki?" şeklinde cevap veriyor.
'Burası otel değil' diyerek alay etmişti
Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlalleri giderek arttı.
İsrailli Bakan, daha önce de birkaç kez Filistinli tutukluların bulunduğu İsrail hapishanelerini ziyaret ederek onlara hakaret etmiş, şartların iyileşmesini isteyen bir kadın tutukluya, "Burası otel değil." demişti.
Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 9 bin 500'den fazla Filistinli tutuluyor.
Açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz bırakılan onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerindeki kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti.