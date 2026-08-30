https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/israilli-bakan-ben-gvir-filistinli-kadin-tutuklularla-alay-ettigi-goruntuleri-paylasti-1108348235.html

İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı

İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı

Sputnik Türkiye

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi basarak kötü hapishane koşullarından kendisinin sorumlu olduğunu... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T15:28+0300

2026-08-30T15:28+0300

2026-08-30T15:28+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

itamar ben-gvir

i̇srail

filistin

i̇şkence

tutuklu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106536400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa7a3a644c26024485e035e77f8097cb.jpg

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların kaldığı hücreyi basarak, "Bu durumda olmanızın sorumlusu benim ve bundan memnunum." sözleriyle kadınlarla alay etti.Ben-Gvir, sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklunun, hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu ve en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Üç gün oldu banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü." dediği görülüyor.Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya Ben-Gvir, "Size neden yardım edeyim ki?" şeklinde cevap veriyor.'Burası otel değil' diyerek alay etmiştiBen-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlalleri giderek arttı.İsrailli Bakan, daha önce de birkaç kez Filistinli tutukluların bulunduğu İsrail hapishanelerini ziyaret ederek onlara hakaret etmiş, şartların iyileşmesini isteyen bir kadın tutukluya, "Burası otel değil." demişti.Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 9 bin 500'den fazla Filistinli tutuluyor.Açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz bırakılan onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerindeki kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bm-ateskes-yapilali-10-ayi-gecmesine-ragmen-gazzedeki-durum-kabul-edilemez-1108273471.html

i̇srail

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

itamar ben-gvir, i̇srail, filistin, i̇şkence, tutuklu