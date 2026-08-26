https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bm-ateskes-yapilali-10-ayi-gecmesine-ragmen-gazzedeki-durum-kabul-edilemez-1108273471.html

BM: Ateşkes yapılalı 10 ayı geçmesine rağmen Gazze'deki durum kabul edilemez

BM: Ateşkes yapılalı 10 ayı geçmesine rağmen Gazze'deki durum kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, 10 aydan fazla süredir devam eden ateşkese rağmen Gazze'deki durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

2026-08-26T19:38+0300

2026-08-26T19:38+0300

2026-08-26T19:38+0300

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batı şeria

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Alakbarov, New York'taki BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) "Filistin Sorunu Dahil Orta Doğu'daki Durum" toplantısında konuştu.Konsey üyelerine, Filistin topraklarında gerilimlerin arttığı ve belirsizliğin derinleştiği konusunda bilgilendirmede bulunan Alakbarov, son zamanlarda Gazze'ye yönelik İsrail hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bölge sakinlerinin "tahammül edilemez koşullar" içinde bulunduğunu ve "ateşkesin hala kırılgan" olduğunu vurguladı.Bölgenin yaklaşık üçte ikisine erişimin hala sağlanamadığına dikkati çeken Alakbarov, bu yıl Gazze için gerekli olan finansmanın da sadece yüzde 40'ının toplanabildiğine işaret etti.Gazze'daki ateşkes sürecinde tıkanıklık yaşanan temel konuların ele alınması gerektiğini söyleyen Alakbarov, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yürüttüğü işgal faaliyetlerinin "hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını", Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun bölge halkına karşı saldırılarının uluslararası hukukun "açık bir ihlalini" teşkil ettiğini dile getirdi.'Batı Şeria'daki durum vahim'BM Özel Koordinatörü Alakbarov, İsrailli işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı Batı Şeria'daki durumun "vahim" olduğunun, bu saldırılarla ilgili gerekli soruşturma ve hesap verebilirlik mekanizmalarının çalıştırılmadığının altını çizdi.Ayrıca İsrail'in, Doğu Kudüs'ün E1 bölgesinde kısa süre önce 1200'den fazla konut için ihale sürecini başlattığına değinen Alakbarov, bu planın hayata geçirilmesi halinde Batı Şeria'nın kuzey ve güneyinin "fiilen birbirinden koparılacağı", bunun ayakta kalabilecek bir Filistin Devleti kurma çabalarını boşa çıkaracağı konusunda uyarıda bulundu.

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