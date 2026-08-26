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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bm-ateskes-yapilali-10-ayi-gecmesine-ragmen-gazzedeki-durum-kabul-edilemez-1108273471.html
BM: Ateşkes yapılalı 10 ayı geçmesine rağmen Gazze'deki durum kabul edilemez
BM: Ateşkes yapılalı 10 ayı geçmesine rağmen Gazze'deki durum kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, 10 aydan fazla süredir devam eden ateşkese rağmen Gazze'deki durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
2026-08-26T19:38+0300
2026-08-26T19:38+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
haberler
ortadoğu
i̇srail
batı şeria
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Alakbarov, New York'taki BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) "Filistin Sorunu Dahil Orta Doğu'daki Durum" toplantısında konuştu.Konsey üyelerine, Filistin topraklarında gerilimlerin arttığı ve belirsizliğin derinleştiği konusunda bilgilendirmede bulunan Alakbarov, son zamanlarda Gazze'ye yönelik İsrail hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bölge sakinlerinin "tahammül edilemez koşullar" içinde bulunduğunu ve "ateşkesin hala kırılgan" olduğunu vurguladı.Bölgenin yaklaşık üçte ikisine erişimin hala sağlanamadığına dikkati çeken Alakbarov, bu yıl Gazze için gerekli olan finansmanın da sadece yüzde 40'ının toplanabildiğine işaret etti.Gazze'daki ateşkes sürecinde tıkanıklık yaşanan temel konuların ele alınması gerektiğini söyleyen Alakbarov, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yürüttüğü işgal faaliyetlerinin "hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını", Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun bölge halkına karşı saldırılarının uluslararası hukukun "açık bir ihlalini" teşkil ettiğini dile getirdi.'Batı Şeria'daki durum vahim'BM Özel Koordinatörü Alakbarov, İsrailli işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı Batı Şeria'daki durumun "vahim" olduğunun, bu saldırılarla ilgili gerekli soruşturma ve hesap verebilirlik mekanizmalarının çalıştırılmadığının altını çizdi.Ayrıca İsrail'in, Doğu Kudüs'ün E1 bölgesinde kısa süre önce 1200'den fazla konut için ihale sürecini başlattığına değinen Alakbarov, bu planın hayata geçirilmesi halinde Batı Şeria'nın kuzey ve güneyinin "fiilen birbirinden koparılacağı", bunun ayakta kalabilecek bir Filistin Devleti kurma çabalarını boşa çıkaracağı konusunda uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/netanyahu-acikladi-israil-trumpin-gazze-icin-15-maddelik-planini-reddetti-1107877382.html
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gazze, haberler, ortadoğu, i̇srail, batı şeria
gazze, haberler, ortadoğu, i̇srail, batı şeria

BM: Ateşkes yapılalı 10 ayı geçmesine rağmen Gazze'deki durum kabul edilemez

19:38 26.08.2026
© Abdalhkem Abu RiashDeyr el-Belah'taki Ebu Selim Camisi'ne saldırı
Deyr el-Belah'taki Ebu Selim Camisi'ne saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Abdalhkem Abu Riash
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Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, 10 aydan fazla süredir devam eden ateşkese rağmen Gazze'deki durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Alakbarov, New York'taki BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) "Filistin Sorunu Dahil Orta Doğu'daki Durum" toplantısında konuştu.
Konsey üyelerine, Filistin topraklarında gerilimlerin arttığı ve belirsizliğin derinleştiği konusunda bilgilendirmede bulunan Alakbarov, son zamanlarda Gazze'ye yönelik İsrail hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bölge sakinlerinin "tahammül edilemez koşullar" içinde bulunduğunu ve "ateşkesin hala kırılgan" olduğunu vurguladı.
Ramiz Alakbarov, "​​​​​​​Ateşkes yapılalı 10 ayı geçti, bu durum kabul edilemez" dedi.
Bölgenin yaklaşık üçte ikisine erişimin hala sağlanamadığına dikkati çeken Alakbarov, bu yıl Gazze için gerekli olan finansmanın da sadece yüzde 40'ının toplanabildiğine işaret etti.
Gazze'daki ateşkes sürecinde tıkanıklık yaşanan temel konuların ele alınması gerektiğini söyleyen Alakbarov, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yürüttüğü işgal faaliyetlerinin "hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını", Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun bölge halkına karşı saldırılarının uluslararası hukukun "açık bir ihlalini" teşkil ettiğini dile getirdi.

'Batı Şeria'daki durum vahim'

BM Özel Koordinatörü Alakbarov, İsrailli işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı Batı Şeria'daki durumun "vahim" olduğunun, bu saldırılarla ilgili gerekli soruşturma ve hesap verebilirlik mekanizmalarının çalıştırılmadığının altını çizdi.
Ayrıca İsrail'in, Doğu Kudüs'ün E1 bölgesinde kısa süre önce 1200'den fazla konut için ihale sürecini başlattığına değinen Alakbarov, bu planın hayata geçirilmesi halinde Batı Şeria'nın kuzey ve güneyinin "fiilen birbirinden koparılacağı", bunun ayakta kalabilecek bir Filistin Devleti kurma çabalarını boşa çıkaracağı konusunda uyarıda bulundu.
Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
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