https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/zeytinburnunda-2-kisinin-oldugu-iett-kazasinda-otomobil-surucusune-gozalti-1108335369.html

Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT kazasında otomobil sürücüsüne gözaltı

Zeytinburnu’nda 2 kişinin öldüğü İETT kazasında otomobil sürücüsüne gözaltı

Sputnik Türkiye

İstanbul Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. MOBESE görüntülerinde... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T13:25+0300

2026-08-29T13:25+0300

2026-08-29T13:25+0300

türki̇ye

zeytinburnu

i̇ett

bakırköy

mobese

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle otobüsün önüne geçtiği ve şoförün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S.F., adliyeye sevk edildi.İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptıKaza, saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde ilerleyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otobüs, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandıSağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı belirlendi.Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi’nin yan yolundaki tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı.MOBESE görüntülerinin ardından gözaltına alındıKazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, R.S.F.’nin otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçtiği ve şoförün dikkatini dağıttığı belirtildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan R.S.F., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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türki̇ye

zeytinburnu

bakırköy

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