https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/erdogandan-kritik-30-agustos-mesaji-mavi-gok-cokmedikce-1108344083.html

Erdoğan'dan kritik 30 Ağustos mesajı: 'Mavi gök çökmedikçe...'

Erdoğan'dan kritik 30 Ağustos mesajı: 'Mavi gök çökmedikçe...'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihi zaferin bugün inşa edilen Türkiye Yüzyılı... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

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30 ağustos zafer bayramı

recep tayyip erdoğan

mustafa kemal atatürk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle kapsamlı ve dikkat çeken bir kutlama mesajı yayımladı. Milli Mücadele'nin en kritik dönüm noktası kabul edilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl dönümünde yayımlanan metinde, 1922'de sergilenen direniş ruhunun günümüzdeki diplomatik ve stratejik hamlelere rehberlik ettiği kaydedildi.Emperyalist kuşatmayı kıran zaferin 104 yıllık mirasıAçıklamasında 30 Ağustos'un sadece bir askeri başarı olmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu destanın Anadolu topraklarının ebedi vatan olduğunu tescillediğini ve kurulan emperyalist kuşatmayı tamamen kırdığını belirtti. Erdoğan, bir asır önce türlü imkânsızlıklar içinde gösterilen iradenin, günümüzde savunma sanayii, enerji, bilim ve teknoloji alanlarında yazılan başarı hikâyelerinin ana dayanağı haline geldiğini ifade etti.Tarihi sözlerle net duruş: 'Kutlu mücadeleden dönüş yok'Küresel krizlerin ve bölgesel çatışmaların tırmandığı bu kritik süreçte Türkiye’nin insani ve dirayetli dış politikasıyla öne çıktığını aktaran Erdoğan, Göktürk Kitabeleri'ndeki tarihi ifadeye atıfta bulundu. "Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe" sözleriyle kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı, hiçbir provokasyonun veya istikrarsızlık çabasının Türkiye'yi yolundan alıkoyamayacağını duyurdu.Mesajının sonunda Türkiye Yüzyılı inşasında birlik çağrısını yineleyen Erdoğan; Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/30-agustos-zafer-bayrami-104-yilinda-denizlerde-kutlaniyor-bogazdan-gecis-ne-zaman-yapilacak-1108343486.html

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anadolu, türkiye, zafer, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı, recep tayyip erdoğan, mustafa kemal atatürk