https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/30-agustos-zafer-bayrami-104-yilinda-denizlerde-kutlaniyor-bogazdan-gecis-ne-zaman-yapilacak-1108343486.html

30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında denizlerde kutlanıyor: Boğaz'dan geçiş ne zaman yapılacak? Müzeler ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında denizlerde kutlanıyor: Boğaz'dan geçiş ne zaman yapılacak? Müzeler ücretsiz mi?

Sputnik Türkiye

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 15 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı’nda tarihi bir geçit töreni düzenlerken, 30... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T10:13+0300

2026-08-30T10:13+0300

2026-08-30T10:13+0300

türki̇ye

gazi mustafa kemal atatürk

tahsin ceylan

boğaz

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deniz kuvvetleri komutanlığı

i̇stanbul boğazı

i̇stanbul

türkiye

atatürk

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile taçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 104. gurur yılında tüm yurtta ve KKTC’de eşsiz etkinliklerle kutlanıyor. Türk milletinin bağımsızlık meşalesini yaktığı bu tarihi gün kapsamında Mavi Vatan’da gövde gösterisi niteliğinde dev bir organizasyona imza atılıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının hem Boğaz geçişi icra edeceğini hem de limanlarda kapılarını vatandaşlara açacağını duyurdu.Boğaz’da Görkemli Geçit ve 30 Limanda Açık KapıDeniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 15 harp gemisi, 09.30 ile 11.30 saatleri arasında İstanbul Boğaz Geçişi gerçekleştiriyor. Planlanan rota doğrultusunda saat 09.30’da Rumeli Feneri mevkisinden Boğaz'a giriş yapan donanma unsurları; 10.49’da Beşiktaş, 11.06’da ise Kız Kulesi açıklarından geçerek halkı selamlıyor. Aynı zamanda eş zamanlı olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları Zafer Kupası etabı da Boğaz’daki coşkuyu zirveye taşıyor.Öte yandan, Karadeniz’den Akdeniz’e ve Ege’den KKTC’ye kadar geniş bir coğrafyada tam 30 savaş gemisi 30 limanda demirledi. 10.00 - 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılan gemiler arasında; Dolmabahçe’de TCG Oruçreis, Trabzon’da TCG Yıldırım, İzmir’de TCG Mızrak, Çanakkale’de TCG Gurbet, Girne’de TCG Kdz. Ereğli ve Gazimağusa’da TCG Meltem gibi Türk donanmasının seçkin yüzen unsurları yer alıyor.Çanakkale’nin Derinliklerinde ve Askeri Müzelerde Zafer SaygısıBüyük Zafer'in 104. yılı denizin metrelerce altında da unutulmaz anlara sahne oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonundaki Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı bünyesinde özel bir anı dalışı gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, sualtı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve dalış eğitmeni Rıza Birkan ile birlikte Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan “HMS Triumph”, “HMS Majestic” ve “HMS Louis” batıklarına inerek derinliklerde Atatürk fotoğraflı Türk bayrağı açtı.Kutlamaların kara ayağında ise tarih meraklılarına müjde verildi. MSB kararıyla; Ankara ve İstanbul Hava Kuvvetleri müzeleri, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Mersin ve Zonguldak Ereğli deniz müzeleri ile İzmir ve İzmit’teki Müze Gemiler tüm gün boyunca ücretsiz olarak halkın ziyaretine sunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/meteorolojiden-pes-pese-kritik-uyari-hava-aniden-sertlesiyor-siddetli-saganak-ve-80-km-firtina-1108342986.html

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