https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/disisleri-bakani-fidan-pakistan-disisleri-bakani-darla-bir-araya-geldi-1108351339.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İstanbul'da görüştü. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T20:04+0300
2026-08-30T20:04+0300
2026-08-30T20:04+0300
türki̇ye
hakan fidan
pakistan
türkiye
muhammed i̇shak dar
görüşme
ikili görüşme
doğrudan görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İstanbul'da bir araya geldi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşme, Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği'nde gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/mekke-savunma-anlasmasinda-kritik-zirve-yarin-istanbulda-bakanlar-toplaniyor-1108346968.html
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hakan fidan, pakistan, türkiye, muhammed i̇shak dar, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
hakan fidan, pakistan, türkiye, muhammed i̇shak dar, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İstanbul'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İstanbul'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşme, Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği'nde gerçekleştirildi.