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Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İstanbul'da görüştü. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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hakan fidan
pakistan
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muhammed i̇shak dar
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ikili görüşme
doğrudan görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İstanbul'da bir araya geldi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşme, Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği'nde gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/mekke-savunma-anlasmasinda-kritik-zirve-yarin-istanbulda-bakanlar-toplaniyor-1108346968.html
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hakan fidan, pakistan, türkiye, muhammed i̇shak dar, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
hakan fidan, pakistan, türkiye, muhammed i̇shak dar, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la bir araya geldi

20:04 30.08.2026
© AA / Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı’nın İstanbul Temsilciliği’nde Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı’nın İstanbul Temsilciliği’nde Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AA / Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İstanbul'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la İstanbul'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşme, Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliği'nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
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