https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/cumhurbaskani-erdogan-kibris-turk-halkina-gecmis-olsun-dileklerimi-iletiyorum-1108349940.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kayıplara... 30.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-30T17:55+0300

2026-08-30T17:55+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayisinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye'yle boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/girne-aciklarinda-icinde-279-kisinin-bulundugu-yolcu-gemisi-batti-ters-donerek-alabora-oldu-1108347769.html

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kara harp okulu, türkiye, recep tayyip erdoğan, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı, gemi kaptanı