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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
cumhurbaşkanı
anıtkabir
türkiye
zafer
zafer bayramı
30 ağustos zafer bayramı
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Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/erdogandan-kritik-30-agustos-mesaji-mavi-gok-cokmedikce-1108344083.html
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cumhurbaşkanı, anıtkabir, türkiye, zafer, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı
cumhurbaşkanı, anıtkabir, türkiye, zafer, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

10:59 30.08.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor.
Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resepsiyonda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
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