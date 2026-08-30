https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-devlet-erkani-anitkabirde-1108345196.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T10:59+0300
2026-08-30T10:59+0300
2026-08-30T10:59+0300
türki̇ye
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anıtkabir
türkiye
zafer
zafer bayramı
30 ağustos zafer bayramı
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Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/erdogandan-kritik-30-agustos-mesaji-mavi-gok-cokmedikce-1108344083.html
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cumhurbaşkanı, anıtkabir, türkiye, zafer, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı
cumhurbaşkanı, anıtkabir, türkiye, zafer, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor.
Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.