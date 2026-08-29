https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/guzellik-merkezinde-musterilerin-goruntuleri-gizlice-kaydedildi-14-bin-videonun-yayimlandigi-tespit-1108333976.html
Güzellik merkezinde müşterilerin görüntüleri gizlice kaydedildi: 14 bin videonun yayımlandığı tespit edildi
Güzellik merkezinde müşterilerin görüntüleri gizlice kaydedildi: 14 bin videonun yayımlandığı tespit edildi
Sputnik Türkiye
Bakırköy’deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T11:21+0300
2026-08-29T11:21+0300
2026-08-29T11:21+0300
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İstanbul’un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde, müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedildiği ve sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.İş yerinde gerçekleştirilen aramada ise içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 7 cihaz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.İhbar üzerine polis harekete geçtiBakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.İhbarda, gizlice kaydedildiği belirtilen görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddia edildi.Gizli kamera düzeneği bulunan 7 cihaz ele geçirildiPolis ekiplerinin güzellik merkezinde yaptığı aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1’i aktif, 6’sı sökülü olmak üzere toplam 7 cihaz ele geçirildi.İş yerinde ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen cihaz ve dijital materyaller incelemeye alındı.14 bin videonun yayımlandığı tespit edildiPolisin yürüttüğü çalışmada 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.Soruşturma, müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiası kapsamında sürdürülüyor.3 şüpheli gözaltına alındıSoruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile kamera sistemini kuran 2 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “müstehcenlik” suçlarından işlem başlatıldı.Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/istanbulda-yarin-bu-yollar-trafige-kapatilacak-alternatif-guzergahlar-aciklandi-1108333296.html
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bakırköy, güzellik merkezi
bakırköy, güzellik merkezi
Güzellik merkezinde müşterilerin görüntüleri gizlice kaydedildi: 14 bin videonun yayımlandığı tespit edildi
Bakırköy’deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 7 cihaz ele geçirilirken, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde, müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedildiği ve sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.
İş yerinde gerçekleştirilen aramada ise içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 7 cihaz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İhbar üzerine polis harekete geçti
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
İhbarda, gizlice kaydedildiği belirtilen görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddia edildi.
Gizli kamera düzeneği bulunan 7 cihaz ele geçirildi
Polis ekiplerinin güzellik merkezinde yaptığı aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1’i aktif, 6’sı sökülü olmak üzere toplam 7 cihaz ele geçirildi.
İş yerinde ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen cihaz ve dijital materyaller incelemeye alındı.
14 bin videonun yayımlandığı tespit edildi
Polisin yürüttüğü çalışmada 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.
Soruşturma, müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiası kapsamında sürdürülüyor.
3 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile kamera sistemini kuran 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “müstehcenlik” suçlarından işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.