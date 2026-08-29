https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/guzellik-merkezinde-musterilerin-goruntuleri-gizlice-kaydedildi-14-bin-videonun-yayimlandigi-tespit-1108333976.html

Güzellik merkezinde müşterilerin görüntüleri gizlice kaydedildi: 14 bin videonun yayımlandığı tespit edildi

Güzellik merkezinde müşterilerin görüntüleri gizlice kaydedildi: 14 bin videonun yayımlandığı tespit edildi

Sputnik Türkiye

Bakırköy’deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T11:21+0300

2026-08-29T11:21+0300

2026-08-29T11:21+0300

türki̇ye

bakırköy

güzellik merkezi

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İstanbul’un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde, müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedildiği ve sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.İş yerinde gerçekleştirilen aramada ise içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 7 cihaz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.İhbar üzerine polis harekete geçtiBakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.İhbarda, gizlice kaydedildiği belirtilen görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddia edildi.Gizli kamera düzeneği bulunan 7 cihaz ele geçirildiPolis ekiplerinin güzellik merkezinde yaptığı aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1’i aktif, 6’sı sökülü olmak üzere toplam 7 cihaz ele geçirildi.İş yerinde ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen cihaz ve dijital materyaller incelemeye alındı.14 bin videonun yayımlandığı tespit edildiPolisin yürüttüğü çalışmada 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.Soruşturma, müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiası kapsamında sürdürülüyor.3 şüpheli gözaltına alındıSoruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile kamera sistemini kuran 2 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “müstehcenlik” suçlarından işlem başlatıldı.Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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bakırköy, güzellik merkezi