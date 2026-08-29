https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/muglada-baslayan-orman-yangini-antalyaya-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108334868.html

Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayarak ormana sıçrayan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya’nın Kaş ilçesine ulaştı... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T12:24+0300

2026-08-29T12:24+0300

2026-08-29T12:24+0300

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orman yangını

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayan ve ardından ormanlık alana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Antalya’nın Kaş ilçesine sıçradı.Saklıkent Kanyonu yakınlarında devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 160 personel katılıyor.Yangın tarım alanında başladıYangın, Seydikemer Korubükü köyü yakınlarındaki tarım alanında çıktı. Alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için bölgede müdahale çalışmalarına başladı.Şiddetli rüzgarla Kaş sınırlarına ulaştıSaklıkent Kanyonu’na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarın etkisiyle ilerledi.Alevler, kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.Havadan ve karadan yoğun müdahaleYangının kontrol altına alınması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Alevlere 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 160 personelle müdahale ediliyor.

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