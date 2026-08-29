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Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayarak ormana sıçrayan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya’nın Kaş ilçesine ulaştı... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayan ve ardından ormanlık alana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Antalya’nın Kaş ilçesine sıçradı.Saklıkent Kanyonu yakınlarında devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 160 personel katılıyor.Yangın tarım alanında başladıYangın, Seydikemer Korubükü köyü yakınlarındaki tarım alanında çıktı. Alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için bölgede müdahale çalışmalarına başladı.Şiddetli rüzgarla Kaş sınırlarına ulaştıSaklıkent Kanyonu’na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarın etkisiyle ilerledi.Alevler, kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.Havadan ve karadan yoğun müdahaleYangının kontrol altına alınması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Alevlere 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 160 personelle müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/adanada-universite-hastanesinde-15-milyon-liralik-ilac-vurgunu-depo-gorevlisi-tutuklandi-1108334662.html
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muğla, orman yangını, antalya, kaş

Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

12:24 29.08.2026
© Muğla Orman Bölge MüdürlüğüMuğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı: Ekipler müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayarak ormana sıçrayan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya’nın Kaş ilçesine ulaştı. Saklıkent Kanyonu yakınındaki yangına 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 160 personelin yanı sıra itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayan ve ardından ormanlık alana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Antalya’nın Kaş ilçesine sıçradı.
Saklıkent Kanyonu yakınlarında devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 160 personel katılıyor.

Yangın tarım alanında başladı

Yangın, Seydikemer Korubükü köyü yakınlarındaki tarım alanında çıktı. Alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için bölgede müdahale çalışmalarına başladı.

Şiddetli rüzgarla Kaş sınırlarına ulaştı

Saklıkent Kanyonu’na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarın etkisiyle ilerledi.
Alevler, kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangının kontrol altına alınması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Alevlere 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 160 personelle müdahale ediliyor.
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