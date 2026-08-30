https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/30-agustos-zafer-bayrami-ve-turk-silahli-kuvvetleri-gunu-bando-konserleri-iptal-edildi-1108352158.html

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü bando konserleri iptal edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü bando konserleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenmesi planlanan tüm bando konserleri iptal edildi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

girne

kuzey kıbrıs

bando

askeri geçit töreni

askeri geçit töreni

konser

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenmesi planlanan tüm bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan paylaşımda, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. Ankara ve Muğla'da gerçekleştirilmesi planlanan bando konserlerinin, Kıbrıs Türk halkının acısını paylaşmak amacıyla yapılmayacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/cumhurbaskani-erdogan-kibris-turk-halkina-gecmis-olsun-dileklerimi-iletiyorum-1108349940.html

türki̇ye

girne

kuzey kıbrıs

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milli savunma bakanlığı (msb), girne, kuzey kıbrıs, bando, askeri geçit töreni, askeri geçit töreni, konser