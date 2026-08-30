https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/30-agustos-zafer-bayrami-ve-turk-silahli-kuvvetleri-gunu-bando-konserleri-iptal-edildi-1108352158.html
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü bando konserleri iptal edildi
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü bando konserleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenmesi planlanan tüm bando konserleri iptal edildi. 30.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-30T20:45+0300
2026-08-30T20:45+0300
2026-08-30T20:45+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
girne
kuzey kıbrıs
bando
askeri geçit töreni
askeri geçit töreni
konser
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenmesi planlanan tüm bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan paylaşımda, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. Ankara ve Muğla'da gerçekleştirilmesi planlanan bando konserlerinin, Kıbrıs Türk halkının acısını paylaşmak amacıyla yapılmayacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/cumhurbaskani-erdogan-kibris-turk-halkina-gecmis-olsun-dileklerimi-iletiyorum-1108349940.html
türki̇ye
girne
kuzey kıbrıs
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milli savunma bakanlığı (msb), girne, kuzey kıbrıs, bando, askeri geçit töreni, askeri geçit töreni, konser
milli savunma bakanlığı (msb), girne, kuzey kıbrıs, bando, askeri geçit töreni, askeri geçit töreni, konser
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü bando konserleri iptal edildi
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenmesi planlanan tüm bando konserleri iptal edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybedenler nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenmesi planlanan tüm bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. Ankara ve Muğla'da gerçekleştirilmesi planlanan bando konserlerinin, Kıbrıs Türk halkının acısını paylaşmak amacıyla yapılmayacağı bildirildi.