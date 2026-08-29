https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/zelenskiynin-danismani-ukrayna-rus-ihalarina-karsi-etkili-onleme-dronlari-uretemedi-1108335259.html
Zelenskiy’nin danışmanı: Ukrayna, Rus İHA’larına karşı etkili önleme dronları üretemedi
Zelenskiy’nin danışmanı: Ukrayna, Rus İHA’larına karşı etkili önleme dronları üretemedi
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’nin teknoloji konularındaki danışmanı Sergey Beskrestnov, ülkesinin Rus dronlarına karşı etkili önleme insansız hava araçları üretemediğini... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T12:42+0300
2026-08-29T12:42+0300
2026-08-29T12:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
vladimir zelenskiy
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
teknoloji
drone
rusya
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Vladimir Zelenskiy’nin teknoloji danışmanı Sergey Beskrestnov, Ukraynalı üreticilerin Rus insansız hava araçlarını engellemek için etkili jet motorlu önleme dronları geliştiremediğini söyledi.Ukrayna basınından “Politika Stranı” adlı yayının aktardığına göre, ülkenin dron üretimi konusunda değerlendirmelerde bulunan Beskrestnov, “Ukraynalı üreticiler henüz etkili jet motorlu önleme dronları oluşturamadı” ifadelerini kullandı.Yerli üreticilerin geçtiğimiz kış aylarında kısa süre içinde bu önleme dronlarını teslim edeceklerini vaat ettiklerini belirten Beskrestnov; söz konusu girişimin, Rus insansız hava araçlarının teknik seviyesine ulaşılamaması ve bu özelliklerin aşılamaması nedeniyle başarısız olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108333855.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), teknoloji, drone, rusya
ukrayna, vladimir zelenskiy, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), teknoloji, drone, rusya
Zelenskiy’nin danışmanı: Ukrayna, Rus İHA’larına karşı etkili önleme dronları üretemedi
Vladimir Zelenskiy’nin teknoloji konularındaki danışmanı Sergey Beskrestnov, ülkesinin Rus dronlarına karşı etkili önleme insansız hava araçları üretemediğini belirtti.
Vladimir Zelenskiy’nin teknoloji danışmanı Sergey Beskrestnov, Ukraynalı üreticilerin Rus insansız hava araçlarını engellemek için etkili jet motorlu önleme dronları geliştiremediğini söyledi.
Ukrayna basınından “Politika Stranı” adlı yayının aktardığına göre, ülkenin dron üretimi konusunda değerlendirmelerde bulunan Beskrestnov, “Ukraynalı üreticiler henüz etkili jet motorlu önleme dronları oluşturamadı” ifadelerini kullandı.
Yerli üreticilerin geçtiğimiz kış aylarında kısa süre içinde bu önleme dronlarını teslim edeceklerini vaat ettiklerini belirten Beskrestnov; söz konusu girişimin, Rus insansız hava araçlarının teknik seviyesine ulaşılamaması ve bu özelliklerin aşılamaması nedeniyle başarısız olduğunu kaydetti.