https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/zelenskiy-abden-gelecek-yilki-kredinin-bir-bolumunun-erken-aktarilmasini-istedi-1108337374.html
Zelenskiy, AB’den gelecek yılki kredinin bir bölümünün erken aktarılmasını istedi
Zelenskiy, AB’den gelecek yılki kredinin bir bölümünün erken aktarılmasını istedi
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, savunma harcamalarındaki finansman açığını kapatmak için Avrupa Birliği’nin Kiev’e gelecek yıl sağlamayı planladığı kredi kaynaklarının bir... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T15:02+0300
2026-08-29T15:02+0300
2026-08-29T15:02+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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valdis dombrovskis
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Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği’nden (AB) 2027 için planlanan kredi finansmanının bir bölümünün öne çekilmesini istedi. Zelenskiy, Ukrayna-Kuzey Avrupa ve Baltık ülkeleri zirvesi katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada, ülkesinin savunma bütçesinde ciddi bir finansman açığı bulunduğunu belirtti.Zelenskiy, “Şu anda önemli bir finansman açığımız var. Bunu kapatmanın başlıca yollarından biri, gelecek yıl için planlanan Avrupa kredi finansmanının bir kısmını bu yıla çekmek” diyerek, zirve katılımcılarını söz konusu fonların erken tahsisine ilişkin kararın Avrupa düzeyinde alınmasına yardımcı olmaya çağırdı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için bütçede 27 milyar dolarlık açık bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolarına, Ukrayna ordusunun Ocak, Şubat ve Mart 2027’de silahlandırılması için ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu nedenle ödemelere ve üretime daha şimdiden başlamalıyız” ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu Üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Komisyonu ile Ukrayna’nın Kiev’e 2026 ve 2027 yıllarında 90 milyar euro kredi sağlanmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığını açıklamıştı. AB, aralık ayında Ukrayna’ya 2026-2027 dönemi için toplam 90 milyar euroluk kredi verilmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/zelenskiynin-danismani-ukrayna-rus-ihalarina-karsi-etkili-onleme-dronlari-uretemedi-1108335259.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, avrupa birliği, ab, ukrayna silahlı kuvvetleri, kredi, avrupa komisyonu, valdis dombrovskis
vladimir zelenskiy, ukrayna, avrupa birliği, ab, ukrayna silahlı kuvvetleri, kredi, avrupa komisyonu, valdis dombrovskis
Zelenskiy, AB’den gelecek yılki kredinin bir bölümünün erken aktarılmasını istedi
Vladimir Zelenskiy, savunma harcamalarındaki finansman açığını kapatmak için Avrupa Birliği’nin Kiev’e gelecek yıl sağlamayı planladığı kredi kaynaklarının bir kısmının bu yıl ödenmesini talep etti.
Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği’nden (AB) 2027 için planlanan kredi finansmanının bir bölümünün öne çekilmesini istedi. Zelenskiy, Ukrayna-Kuzey Avrupa ve Baltık ülkeleri zirvesi katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada, ülkesinin savunma bütçesinde ciddi bir finansman açığı bulunduğunu belirtti.
Zelenskiy, “Şu anda önemli bir finansman açığımız var. Bunu kapatmanın başlıca yollarından biri, gelecek yıl için planlanan Avrupa kredi finansmanının bir kısmını bu yıla çekmek” diyerek, zirve katılımcılarını söz konusu fonların erken tahsisine ilişkin kararın Avrupa düzeyinde alınmasına yardımcı olmaya çağırdı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için bütçede 27 milyar dolarlık açık bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolarına, Ukrayna ordusunun Ocak, Şubat ve Mart 2027’de silahlandırılması için ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu nedenle ödemelere ve üretime daha şimdiden başlamalıyız” ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu Üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Komisyonu ile Ukrayna’nın Kiev’e 2026 ve 2027 yıllarında 90 milyar euro kredi sağlanmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığını açıklamıştı. AB, aralık ayında Ukrayna’ya 2026-2027 dönemi için toplam 90 milyar euroluk kredi verilmesine karar vermişti.