https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1108338514.html
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Gerekli uyarılarda bulunuldu'
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Gerekli uyarılarda bulunuldu'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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dışişleri bakanlığı
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Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta 'Lider Bordo Mavi' adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen 'Lider Kocatepe' gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Bakanlığa çağrıldı.Görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/zelenskiy-abden-gelecek-yilki-kredinin-bir-bolumunun-erken-aktarilmasini-istedi-1108337374.html
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ankara, dışişleri bakanlığı, karadeniz, türkiye
ankara, dışişleri bakanlığı, karadeniz, türkiye
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Gerekli uyarılarda bulunuldu'
16:38 29.08.2026 (güncellendi: 16:49 29.08.2026)
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta 'Lider Bordo Mavi' adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen 'Lider Kocatepe' gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Bakanlığa çağrıldı.
Görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.