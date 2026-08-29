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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1108338514.html
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Gerekli uyarılarda bulunuldu'
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Gerekli uyarılarda bulunuldu'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
ankara
dışişleri bakanlığı
karadeniz
türkiye
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Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta 'Lider Bordo Mavi' adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen 'Lider Kocatepe' gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Bakanlığa çağrıldı.Görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/zelenskiy-abden-gelecek-yilki-kredinin-bir-bolumunun-erken-aktarilmasini-istedi-1108337374.html
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ankara, dışişleri bakanlığı, karadeniz, türkiye
ankara, dışişleri bakanlığı, karadeniz, türkiye

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Gerekli uyarılarda bulunuldu'

16:38 29.08.2026 (güncellendi: 16:49 29.08.2026)
© AATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© AA
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta 'Lider Bordo Mavi' adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen 'Lider Kocatepe' gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Bakanlığa çağrıldı.
Görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
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