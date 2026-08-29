https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1108338514.html

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Gerekli uyarılarda bulunuldu'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: 'Gerekli uyarılarda bulunuldu'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T16:38+0300

2026-08-29T16:38+0300

2026-08-29T16:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

ankara

dışişleri bakanlığı

karadeniz

türkiye

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Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta 'Lider Bordo Mavi' adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen 'Lider Kocatepe' gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Bakanlığa çağrıldı.Görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.

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ankara, dışişleri bakanlığı, karadeniz, türkiye