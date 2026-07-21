https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/somali-tezkeresi-tbmmde-kabul-edildi-1107443782.html
Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Sputnik Türkiye
Meclis'te kabul edilen kararla TSK’nın Somali’deki görev süresi 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl daha uzatıldı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T22:29+0300
2026-07-21T22:29+0300
2026-07-21T22:29+0300
türki̇ye
somali
türkiye
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
tbmm
cumhurbaşkanlığı
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TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Somali’nin güvenliğine destek amacıyla bu ülkedeki görev süresinin 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.Tezkere kapsamında TSK, Somali’nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer tehditlerle mücadelesine destek verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/somali-cumhurbaskani-mahmud-turkiyeden-baska-kimimiz-var-ki-1106481023.html
türki̇ye
somali
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somali, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tbmm, cumhurbaşkanlığı
somali, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tbmm, cumhurbaşkanlığı
Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Meclis'te kabul edilen kararla TSK’nın Somali’deki görev süresi 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl daha uzatıldı.
TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Somali’nin güvenliğine destek amacıyla bu ülkedeki görev süresinin 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Tezkere kapsamında TSK, Somali’nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer tehditlerle mücadelesine destek verecek.