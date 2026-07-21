https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/somali-tezkeresi-tbmmde-kabul-edildi-1107443782.html

Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Sputnik Türkiye

Meclis'te kabul edilen kararla TSK’nın Somali’deki görev süresi 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl daha uzatıldı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T22:29+0300

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türki̇ye

somali

türkiye

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

tbmm

cumhurbaşkanlığı

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TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Somali’nin güvenliğine destek amacıyla bu ülkedeki görev süresinin 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.Tezkere kapsamında TSK, Somali’nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer tehditlerle mücadelesine destek verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/somali-cumhurbaskani-mahmud-turkiyeden-baska-kimimiz-var-ki-1106481023.html

türki̇ye

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somali, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tbmm, cumhurbaşkanlığı