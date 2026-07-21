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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/somali-tezkeresi-tbmmde-kabul-edildi-1107443782.html
Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Sputnik Türkiye
Meclis'te kabul edilen kararla TSK’nın Somali’deki görev süresi 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl daha uzatıldı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Somali’nin güvenliğine destek amacıyla bu ülkedeki görev süresinin 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.Tezkere kapsamında TSK, Somali’nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer tehditlerle mücadelesine destek verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/somali-cumhurbaskani-mahmud-turkiyeden-baska-kimimiz-var-ki-1106481023.html
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somali, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tbmm, cumhurbaşkanlığı
somali, türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), tbmm, cumhurbaşkanlığı

Somali tezkeresi TBMM'de kabul edildi

22:29 21.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah KurtarTBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Meclis'te kabul edilen kararla TSK’nın Somali’deki görev süresi 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl daha uzatıldı.
TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Somali’nin güvenliğine destek amacıyla bu ülkedeki görev süresinin 27 Temmuz 2026’dan itibaren 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Tezkere kapsamında TSK, Somali’nin terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer tehditlerle mücadelesine destek verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
POLİTİKA
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye'den başka kimimiz var ki?
13 Haziran , 17:28
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