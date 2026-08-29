https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/tunusta-asiri-sicaklar-alarm-veriyor-hastane-basvurulari-ve-can-kayiplarinda-benzeri-gorulmemis-1108339239.html
Tunus'ta aşırı sıcaklar alarm veriyor: Hastane başvuruları ve can kayıplarında 'benzeri görülmemiş' artış
Tunus'ta aşırı sıcaklar alarm veriyor: Hastane başvuruları ve can kayıplarında 'benzeri görülmemiş' artış
Sputnik Türkiye
Tunus'ta 49,8 dereceye ulaşan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurularda ve can kayıplarında... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T17:37+0300
2026-08-29T17:37+0300
2026-08-29T17:37+0300
dünya
tunus
aşırı sıcaklar
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Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurular ile can kayıplarında "benzeri görülmemiş" artış yaşandığı bildirildi.Tunus Genç Doktorlar Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki acil servislerde güneş çarpması ve aşırı sıcaklar nedeniyle hastaneye yatırılanların ve hayatını kaybedenlerin sayısında "benzeri görülmemiş" artış kaydedildiği belirtildi.Açıklamada, bazı acil servislerde can kayıplarının yaşandığı ifade edilerek doktor ve hemşirelerin "sağlık sisteminin kapasitesini aşan bir baskı altında" çalıştığı ve "aşırı yorgunluk" yaşadığı kaydedildi.Tunus Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin sıcaklara bağlı can kayıpları, güneş çarpması vakaları ve yoğun bakım servislerinin kapasitesine ilişkin verileri topladığı ancak henüz resmi rakamları açıklamadığı bildirildi.Tunus Genç Doktorlar Örgütü, mevcut durum nedeniyle "sağlıkta olağanüstü hal ilan edilmesi" çağrısında bulundu.Örgüt Başkanı Vecih Zekkar da dün akşam Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin doğusundaki Sfakes kentinde bulunan Habib Burgiba Hastanesinde 24 saat içinde 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Tunus makamları, sıcak hava dalgasına bağlı ölümlere ilişkin henüz resmi istatistik yayımlamadı.Tunus'ta sıcaklık 49.8 dereceye ulaştıTunus'ta 26 Ağustos Çarşamba gününden bu yana ülkenin büyük bölümünü etkileyen şiddetli sıcak hava dalgasında, ülkenin merkezindeki Kayrevan kentinde sıcaklık 49,8 derece olarak ölçüldü.Tunus Hava ve İklim Gözlemevinin verilerine göre Kayrevan, 50 derece ölçülen İran'ın Mehran kentinin ardından dünyanın en sıcak ikinci kenti oldu.Gözlemevi, dünyanın en sıcak 20 noktasından 6'sının Tunus'ta bulunduğunu açıkladı. Kayrevan'ın yanı sıra Beca, Cendube, Gabes, Tuzer ve Zagvan da dünyanın en sıcak 20 noktası arasında yer aldı.Aşırı sıcaklara elektrik kesintileri de eşlik ediyorAşırı sıcak hava dalgası, Tunus Elektrik ve Gaz Şirketinin (STEG) ülkenin çeşitli bölgelerinde geçici elektrik kesintilerine yeniden başlamasıyla aynı döneme denk geldi.STEG, kesintilerin "elektrik sisteminin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini korumak" amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de 27 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde 10 saati aşabilen uzun süreli su ve elektrik kesintilerinin "sadece geçici olaylar veya münferit vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini" ifade etmişti.
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tunus, aşırı sıcaklar
Tunus'ta aşırı sıcaklar alarm veriyor: Hastane başvuruları ve can kayıplarında 'benzeri görülmemiş' artış
Tunus'ta 49,8 dereceye ulaşan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurularda ve can kayıplarında "benzeri görülmemiş" artış yaşandığı bildirildi. Yetkililer henüz sıcaklara bağlı resmi ölüm sayılarını açıklamadı.
Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurular ile can kayıplarında "benzeri görülmemiş" artış yaşandığı bildirildi.
Tunus Genç Doktorlar Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki acil servislerde güneş çarpması ve aşırı sıcaklar nedeniyle hastaneye yatırılanların ve hayatını kaybedenlerin sayısında "benzeri görülmemiş" artış kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada, bazı acil servislerde can kayıplarının yaşandığı ifade edilerek doktor ve hemşirelerin "sağlık sisteminin kapasitesini aşan bir baskı altında" çalıştığı ve "aşırı yorgunluk" yaşadığı kaydedildi.
Tunus Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin sıcaklara bağlı can kayıpları, güneş çarpması vakaları ve yoğun bakım servislerinin kapasitesine ilişkin verileri topladığı ancak henüz resmi rakamları açıklamadığı bildirildi.
Tunus Genç Doktorlar Örgütü, mevcut durum nedeniyle "sağlıkta olağanüstü hal ilan edilmesi" çağrısında bulundu.
Örgüt Başkanı Vecih Zekkar da dün akşam Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin doğusundaki Sfakes kentinde bulunan Habib Burgiba Hastanesinde 24 saat içinde 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Tunus makamları, sıcak hava dalgasına bağlı ölümlere ilişkin henüz resmi istatistik yayımlamadı.
Tunus'ta sıcaklık 49.8 dereceye ulaştı
Tunus'ta 26 Ağustos Çarşamba gününden bu yana ülkenin büyük bölümünü etkileyen şiddetli sıcak hava dalgasında, ülkenin merkezindeki Kayrevan kentinde sıcaklık 49,8 derece olarak ölçüldü.
Tunus Hava ve İklim Gözlemevinin verilerine göre Kayrevan, 50 derece ölçülen İran'ın Mehran kentinin ardından dünyanın en sıcak ikinci kenti oldu.
Gözlemevi, dünyanın en sıcak 20 noktasından 6'sının Tunus'ta bulunduğunu açıkladı. Kayrevan'ın yanı sıra Beca, Cendube, Gabes, Tuzer ve Zagvan da dünyanın en sıcak 20 noktası arasında yer aldı.
Aşırı sıcaklara elektrik kesintileri de eşlik ediyor
Aşırı sıcak hava dalgası, Tunus Elektrik ve Gaz Şirketinin (STEG) ülkenin çeşitli bölgelerinde geçici elektrik kesintilerine yeniden başlamasıyla aynı döneme denk geldi.
STEG, kesintilerin "elektrik sisteminin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini korumak" amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de 27 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde 10 saati aşabilen uzun süreli su ve elektrik kesintilerinin "sadece geçici olaylar veya münferit vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini" ifade etmişti.