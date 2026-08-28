https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistanda-orman-yanginlari-girit-kirmizi-alarmda-1108327002.html

Yunanistan'da orman yangınları: Girit kırmızı alarmda

Yunanistan'da orman yangınları: Girit kırmızı alarmda

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın Girit Adası, Mora Yarımadası ve Halkidiki bölgesinde orman yangınları çıktı. Girit ve Güney Ege adalarında yangın riski en yüksek seviye olan... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T18:52+0300

2026-08-28T18:52+0300

2026-08-28T18:52+0300

yaşam

avrupa

mora yarımadası

girit adası

yangın

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası ile kuzeyindeki Halkidiki bölgesinde orman yangınları çıktığı bildirildi.Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Mora Yarımadası'ndaki İlia iline bağlı Plutohori bölgesi ile Girit Adası'ndaki Kandiye iline bağlı Pirinia bölgesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.Yangınları söndürme çalışmalarına havadan destek sağlanması için bu bölgelere uçak ve helikopterler sevk edildi.Pirinia'da esen sert rüzgar yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.Öte yandan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yarın ülkenin birçok bölgesinde yangın riskinin yüksek olduğunu duyurdu ve vatandaşlardan yangına neden olabilecek her tür eylemden kaçınmalarını istedi.Bu çerçevede, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika, Orta Yunanistan, Kuzey Ege ve Güney Ege bölgeleri ile Mora Yarımadası'nda yangın riski yarın, ikinci en yüksek seviye olan 'turuncu alarm' düzeyinde olacak.Girit Adası ve Güney Ege adalarında ise yangın riski en yüksek seviye olan 'kırmızı alarm' düzeyinde seyredecek.Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktıYangın, Halkidiki'nin Anoiksiatika köyü yakınlarında yerel saatle 15.45 sıralarında başladı.Yangın söndürme çalışmalarını 10 araçla sürdüren 42 itfaiyeciye, 2 yaya ekibi ile bir helikopter de destek veriyor.Aristotelis Belediyesi de bölgeye su tankerleri gönderdi.Bugün yangın risk seviyesinin 3 olarak belirlendiği bölgede, ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.Halkidiki Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Birimi, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

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avrupa, mora yarımadası, girit adası, yangın