Trump: ABD, Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını' imzaladı

ABD, DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI'nı Venezuela ile imzaladı! Benim talimatımla, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savaş Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'nın saygın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile yakın işbirliği içinde ve özel sektörle ortaklık kurarak, Amerikan vergi mükelleflerine hiçbir maliyet getirmeden, Venezuela'daki 65 MİLYAR VARİLDEN fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk hissesini ABD'ye kazandırdılar. Bu tarihi işlem, Amerikan petrol rezervlerini iki katından fazla artıracak, petrol arzımızı büyük ölçüde artıracak ve gelecekte tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek, aynı zamanda Venezuela'nın muazzam bir başarı ve büyük refah yolunda ilerlemesine yardımcı olacaktır. Bu işlem, Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki zaten büyümekte olan ilişkiyi büyük ölçüde güçlendirecektir! Bu çığır açan konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.