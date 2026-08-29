Trump: ABD, Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını' imzaladı
02:47 29.08.2026 (güncellendi: 04:57 29.08.2026)
© REUTERS Kylie CooperDonald Trump
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Trump, Venezuela ile tarihi bir petrol anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Trump, anlaşmanın ülkesinin petrol rezervlerini artıracağını ve Amerikalılar için benzin fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacağını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını' imzaladıklarını açıkladı. Trump, anlaşma kapsamında Venezuela’nın 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk hissesinin ABD’ye kazandırıldığını ve bunun Amerikan petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını söyledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
ABD, DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI'nı Venezuela ile imzaladı! Benim talimatımla, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savaş Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'nın saygın geçici başkanı Delcy Rodriguez ile yakın işbirliği içinde ve özel sektörle ortaklık kurarak, Amerikan vergi mükelleflerine hiçbir maliyet getirmeden, Venezuela'daki 65 MİLYAR VARİLDEN fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk hissesini ABD'ye kazandırdılar. Bu tarihi işlem, Amerikan petrol rezervlerini iki katından fazla artıracak, petrol arzımızı büyük ölçüde artıracak ve gelecekte tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek, aynı zamanda Venezuela'nın muazzam bir başarı ve büyük refah yolunda ilerlemesine yardımcı olacaktır. Bu işlem, Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki zaten büyümekte olan ilişkiyi büyük ölçüde güçlendirecektir! Bu çığır açan konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
Rubio: Anlaşma Caracas'a 100 milyar dolarlık yatırım getirecek
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD ile Venezuela arasında gerçekleştiği açıklanan petrol anlaşmasının Caracas'a yaklaşık 100 milyar dolarlık özel yatırım getireceğini söyledi:
Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Venezuela halkı için bu anlaşma, yaklaşık 100 milyar dolarlık özel yatırım getirecek, binlerce yüksek maaşlı işi destekleyecek ve Venezuela ekonomisinin yeniden yapılanmasını hızlandıracaktır"