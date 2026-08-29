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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/pezeskiyan-islamabad-mutabakatinin-uygulanmasi-halinde-hurmuz-bogazi-acilacak-1108331313.html
Pezeşkiyan: İslamabad Mutabakatı'nın uygulanması halinde Hürmüz Boğazı açılacak
Pezeşkiyan: İslamabad Mutabakatı'nın uygulanması halinde Hürmüz Boğazı açılacak
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş güzergahı konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Pezeşkiyan, ABD’nin 17 Haziran’da... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T00:20+0300
2026-08-29T00:20+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
i̇ran
umman
mesud pezeşkiyan
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ABD'nin 17 Haziran'da Pakistan'ın aracılığında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde Boğazın açılacağını söyledi.Konuşmasında Pezeşkiyan, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nın "üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde" yeniden açılabileceğinin kabul edildiğini belirtti:Pezeşkiyan, Washington'un deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması, İran’a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail’in Lübnan’daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti.Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, İslamabad Mutabakat Zaptı'nda belirtilen ve karşı taraflarca kabul edilen çerçeveye uygundur ve uygulanmalıdır." dedi.'Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmalıyız'Konuşmasının bir başka bölümünde komşularla ilişkinin önemine değinen Pezeşkiyan,
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/hamaney-toplumsal-uyuma-zarar-veren-her-turlu-eylemin-kesinlikle-yasak-1108330187.html
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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, umman, mesud pezeşkiyan
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, umman, mesud pezeşkiyan

Pezeşkiyan: İslamabad Mutabakatı'nın uygulanması halinde Hürmüz Boğazı açılacak

00:20 29.08.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı/HandoutMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı/Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş güzergahı konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı. Pezeşkiyan, ABD’nin 17 Haziran’da Pakistan’ın arabuluculuğunda imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Boğaz’ın açılabileceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş güzergahı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ABD'nin 17 Haziran'da Pakistan'ın aracılığında imzalanan mutabakat zaptındaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde Boğazın açılacağını söyledi.
Konuşmasında Pezeşkiyan, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Hürmüz Boğazı'nın "üzerinde anlaşmaya varılan harita temelinde" yeniden açılabileceğinin kabul edildiğini belirtti:

Şu anki görüşmeler sürecinde, Hürmüz Boğazı için bir yol haritası geliştirildi. Bu yol haritası Devrim Rehberi'ne (İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney) sunuldu ve Devrim Muhafızları, askeri güçler ve müzakere ekibindeki kardeşlerimiz tarafından da kabul edildi.

Eğer bu güzergah o çerçevelere göre açılırsa, ABD de taahhütlerini yerine getirmelidir.

Pezeşkiyan, Washington'un deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması, İran’a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması ve İsrail’in Lübnan’daki eylemlerini durdurması için baskı yapması gerektiğini ifade etti.
Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, İslamabad Mutabakat Zaptı'nda belirtilen ve karşı taraflarca kabul edilen çerçeveye uygundur ve uygulanmalıdır." dedi.

'Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmalıyız'

Konuşmasının bir başka bölümünde komşularla ilişkinin önemine değinen Pezeşkiyan,
Sevgili ve şehit liderimizin (ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney) görüşleri temelinde diplomasiyi güçlendirmeli ve komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmalıyız ancak bu ilişkilerde yavaş ilerliyoruz

İran'ın komşularının çoğu İslam ülkeleridir ve onlarla ortak bir dil bulmalı, bölgenin güvenliğini birlikte garanti altına almalıyız. Bu hedefe ulaşmak ise diyalog ve etkileşim gerektirir. Pakistan, Afganistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Mısır, Azerbaycan ve Türkmenistan ile ortak bir anlayış geliştirmek istiyoruz. Bunun için zemin hazır, sadece bakış açılarımızı düzeltmemiz gerekiyor.
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylem kesinlikle yasak
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