https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-gozaltina-alinan-fidan-hoca-olarak-bilinen-fidan-atalay-1108339801.html
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya paylaşımlarında 'müstehcenlik' suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay, tutuklandı. 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T18:04+0300
2026-08-29T18:04+0300
2026-08-29T18:04+0300
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fidan atalay
tutuklama
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Sosyal medya paylaşımlarında "müstehcenlik" suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atalay hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/fidan-hoca-olarak-bilinen-fidan-atalay-gozaltina-alindi-1108327411.html
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türkiye, i̇zmir, sosyal medya, fidan atalay, tutuklama
türkiye, i̇zmir, sosyal medya, fidan atalay, tutuklama
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı
Sosyal medya paylaşımlarında 'müstehcenlik' suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay, tutuklandı.
Sosyal medya paylaşımlarında "müstehcenlik" suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atalay hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alınmış, 29 Ağustos 2026'da SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir.