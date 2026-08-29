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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı
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Sosyal medya paylaşımlarında 'müstehcenlik' suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay, tutuklandı. 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇zmir
sosyal medya
fidan atalay
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Sosyal medya paylaşımlarında "müstehcenlik" suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atalay hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/fidan-hoca-olarak-bilinen-fidan-atalay-gozaltina-alindi-1108327411.html
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türkiye, i̇zmir, sosyal medya, fidan atalay, tutuklama
türkiye, i̇zmir, sosyal medya, fidan atalay, tutuklama

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı

18:04 29.08.2026
© Fotoğraf : Fidan Atalay sosyal medyaFidan Atalay
Fidan Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© Fotoğraf : Fidan Atalay sosyal medya
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Sosyal medya paylaşımlarında 'müstehcenlik' suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay, tutuklandı.
Sosyal medya paylaşımlarında "müstehcenlik" suçu işlediği ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Fidan Atalay tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atalay hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alınmış, 29 Ağustos 2026'da SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir.

Fidan Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
TÜRKİYE
'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay gözaltına alındı
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