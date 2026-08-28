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'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay gözaltına alındı
'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kamuoyunda 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay, 'müstehcenlik' suçundan elde edildiği öne sürülen gelirlerle bağlantılı olarak 'suçtan kaynaklanan mal... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kamuoyunda 'Fidan Hoca' olarak bilinen ve sosyal medyada 'fidannatalay' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Fidan Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu değerlendirildi.Açıklamada, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin ise 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu oluşturduğu belirtildi.Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Fidan Atalay'ın İzmir'de gözaltına alındığı bildirildi.
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fidan, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı
fidan, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı

'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay gözaltına alındı

19:12 28.08.2026
© Fotoğraf : Fidan Atalay sosyal medyaFidan Atalay
Fidan Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Fotoğraf : Fidan Atalay sosyal medya
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Kamuoyunda 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay, 'müstehcenlik' suçundan elde edildiği öne sürülen gelirlerle bağlantılı olarak 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlaması kapsamında gözaltına alındı.
Kamuoyunda 'Fidan Hoca' olarak bilinen ve sosyal medyada 'fidannatalay' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Fidan Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu değerlendirildi.
Açıklamada, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin ise 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu oluşturduğu belirtildi.
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Fidan Atalay'ın İzmir'de gözaltına alındığı bildirildi.
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