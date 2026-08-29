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SGK geri ödeme listesine 3 ilaç daha eklendi
SGK geri ödeme listesine 3 ilaç daha eklendi
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Hemofili B ilacı ile bir kanser ilacının SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Biri yerli üretim... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine 3 ilacın daha eklendiğini duyurdu. Düzenlemeyle 2 Hemofili B ilacı ve bir kanser ilacı geri ödeme kapsamına alınırken, bu ilaçlardan birinin yerli üretim olduğu bildirildi.Işıkhan ayrıca eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda SGK tarafından ödenen tutarın yüzde 40 artırıldığını açıkladı. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı genişletilirken, kemik iliği nakli süreçlerinde de yeni düzenlemeler hayata geçirildi.2 Hemofili B ilacı ve bir kanser ilacı listeye alındıBakan Işıkhan, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hakkında açıklamada bulundu.Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, geri ödeme kapsamına alınan yeni ilaçlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:"2 adet Hemofili B ilacı ve bir adet kanser ilacı olmak üzere biri yerli üretim 3 ilacı geri ödeme kapsamımıza aldık. Eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 40 oranında artırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerini güncelledik, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."Majistral ilaçlarda ödenen tutar yüzde 40 artırıldıYeni düzenleme yalnızca SGK geri ödeme listesindeki ilaçları kapsamadı. Işıkhan'ın açıklamasına göre, eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurum tarafından ödenen tutar yüzde 40 oranında artırıldı.
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sgk, i̇laç
sgk, i̇laç

SGK geri ödeme listesine 3 ilaç daha eklendi

11:28 29.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Hemofili B ilacı ile bir kanser ilacının SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Biri yerli üretim olan 3 ilacın yanı sıra majistral ilaçlar için ödenen tutar yüzde 40 artırıldı; çocuk cerrahisi ve kemik iliği nakli süreçlerinde yeni düzenlemeler yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine 3 ilacın daha eklendiğini duyurdu. Düzenlemeyle 2 Hemofili B ilacı ve bir kanser ilacı geri ödeme kapsamına alınırken, bu ilaçlardan birinin yerli üretim olduğu bildirildi.
Işıkhan ayrıca eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda SGK tarafından ödenen tutarın yüzde 40 artırıldığını açıkladı. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı genişletilirken, kemik iliği nakli süreçlerinde de yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

2 Hemofili B ilacı ve bir kanser ilacı listeye alındı

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hakkında açıklamada bulundu.
Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, geri ödeme kapsamına alınan yeni ilaçlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"2 adet Hemofili B ilacı ve bir adet kanser ilacı olmak üzere biri yerli üretim 3 ilacı geri ödeme kapsamımıza aldık. Eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 40 oranında artırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik. Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerini güncelledik, tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yaptık. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Majistral ilaçlarda ödenen tutar yüzde 40 artırıldı

Yeni düzenleme yalnızca SGK geri ödeme listesindeki ilaçları kapsamadı. Işıkhan'ın açıklamasına göre, eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurum tarafından ödenen tutar yüzde 40 oranında artırıldı.
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