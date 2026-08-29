https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-disisleri-kievde-bm-gozetiminde-dis-yonetim-diplomatik-cozume-zemin-hazirlayabilir-1108334541.html

Rusya Dışişleri: Kiev’de BM gözetiminde dış yönetim diplomatik çözüme zemin hazırlayabilir

Rusya Dışişleri: Kiev’de BM gözetiminde dış yönetim diplomatik çözüme zemin hazırlayabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizinin çözümü için Kiev’de Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde geçici bir dış yönetim kurulmasının... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T11:35+0300

2026-08-29T11:35+0300

2026-08-29T12:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

mihail galuzin

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

abd

avrupa

diplomatik çözüm

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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’de BM gözetiminde oluşturulacak geçici bir dış yönetimin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yapacağı olası katkıları değerlendirdi.Galuzin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce gündeme getirdiği; Ukrayna'da BM, ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın müttefikleri gözetiminde geçici bir yönetim kurulması önerisini hatırlattı.Söz konusu önerinin, Ukrayna'da üst düzey yönetimin belirleneceği yeni seçimlerin düzenlenmesini amaçladığına dikkat çeken Galuzin, Putin'in ancak böyle bir sürecin ardından Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakerelerin başlayabileceği görüşünde olduğunu aktardı.Sürecin barış çabalarına sağlayacağı faydaya vurgu yapan Galuzin, "Böyle bir adım, diplomatik çözüme giden yolu açabilir" ifadelerini kullandı.‘Guterres'in tepkisi ön yargılı’BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu öneriye karşı sergilediği tutuma da değinen Galuzin, Guterres'in yaklaşımının, Moskova'nın girişimlerine karşı "ön yargılı" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kremlin-ukrayna-ile-muzakereler-askida-yeni-bir-fikir-yok-1108316836.html

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mihail galuzin, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), abd, avrupa, diplomatik çözüm