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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-disisleri-kievde-bm-gozetiminde-dis-yonetim-diplomatik-cozume-zemin-hazirlayabilir-1108334541.html
Rusya Dışişleri: Kiev’de BM gözetiminde dış yönetim diplomatik çözüme zemin hazırlayabilir
Rusya Dışişleri: Kiev’de BM gözetiminde dış yönetim diplomatik çözüme zemin hazırlayabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizinin çözümü için Kiev’de Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde geçici bir dış yönetim kurulmasının... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-29T12:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
mihail galuzin
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
abd
avrupa
diplomatik çözüm
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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’de BM gözetiminde oluşturulacak geçici bir dış yönetimin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yapacağı olası katkıları değerlendirdi.Galuzin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce gündeme getirdiği; Ukrayna'da BM, ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın müttefikleri gözetiminde geçici bir yönetim kurulması önerisini hatırlattı.Söz konusu önerinin, Ukrayna'da üst düzey yönetimin belirleneceği yeni seçimlerin düzenlenmesini amaçladığına dikkat çeken Galuzin, Putin'in ancak böyle bir sürecin ardından Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakerelerin başlayabileceği görüşünde olduğunu aktardı.Sürecin barış çabalarına sağlayacağı faydaya vurgu yapan Galuzin, "Böyle bir adım, diplomatik çözüme giden yolu açabilir" ifadelerini kullandı.‘Guterres'in tepkisi ön yargılı’BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu öneriye karşı sergilediği tutuma da değinen Galuzin, Guterres'in yaklaşımının, Moskova'nın girişimlerine karşı "ön yargılı" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kremlin-ukrayna-ile-muzakereler-askida-yeni-bir-fikir-yok-1108316836.html
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mihail galuzin, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), abd, avrupa, diplomatik çözüm
mihail galuzin, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), abd, avrupa, diplomatik çözüm

Rusya Dışişleri: Kiev’de BM gözetiminde dış yönetim diplomatik çözüme zemin hazırlayabilir

11:35 29.08.2026 (güncellendi: 12:19 29.08.2026)
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizinin çözümü için Kiev’de Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde geçici bir dış yönetim kurulmasının diplomatik yolları açabileceğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’de BM gözetiminde oluşturulacak geçici bir dış yönetimin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yapacağı olası katkıları değerlendirdi.
Galuzin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce gündeme getirdiği; Ukrayna'da BM, ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın müttefikleri gözetiminde geçici bir yönetim kurulması önerisini hatırlattı.
Söz konusu önerinin, Ukrayna'da üst düzey yönetimin belirleneceği yeni seçimlerin düzenlenmesini amaçladığına dikkat çeken Galuzin, Putin'in ancak böyle bir sürecin ardından Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakerelerin başlayabileceği görüşünde olduğunu aktardı.
Sürecin barış çabalarına sağlayacağı faydaya vurgu yapan Galuzin, "Böyle bir adım, diplomatik çözüme giden yolu açabilir" ifadelerini kullandı.

‘Guterres'in tepkisi ön yargılı’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu öneriye karşı sergilediği tutuma da değinen Galuzin, Guterres'in yaklaşımının, Moskova'nın girişimlerine karşı "ön yargılı" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Görev süresi dolmakta olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibinden yapıcı bir tepki gelmedi. Bu durum, onların Moskova'nın girişimlerine yönelik ön yargılı tutumlarını ve 'kolektif Batı'nın' Kiev yanlısı tezlerine olan açık eğilimlerini bir kez daha teyit etti.
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