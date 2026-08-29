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Rusya Dışişleri: Kiev’de BM gözetiminde dış yönetim diplomatik çözüme zemin hazırlayabilir
Rusya Dışişleri: Kiev’de BM gözetiminde dış yönetim diplomatik çözüme zemin hazırlayabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizinin çözümü için Kiev’de Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde geçici bir dış yönetim kurulmasının... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-29T11:35+0300
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mihail galuzin
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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’de BM gözetiminde oluşturulacak geçici bir dış yönetimin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yapacağı olası katkıları değerlendirdi.Galuzin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce gündeme getirdiği; Ukrayna'da BM, ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın müttefikleri gözetiminde geçici bir yönetim kurulması önerisini hatırlattı.Söz konusu önerinin, Ukrayna'da üst düzey yönetimin belirleneceği yeni seçimlerin düzenlenmesini amaçladığına dikkat çeken Galuzin, Putin'in ancak böyle bir sürecin ardından Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakerelerin başlayabileceği görüşünde olduğunu aktardı.Sürecin barış çabalarına sağlayacağı faydaya vurgu yapan Galuzin, "Böyle bir adım, diplomatik çözüme giden yolu açabilir" ifadelerini kullandı.‘Guterres'in tepkisi ön yargılı’BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu öneriye karşı sergilediği tutuma da değinen Galuzin, Guterres'in yaklaşımının, Moskova'nın girişimlerine karşı "ön yargılı" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
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mihail galuzin, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), abd, avrupa, diplomatik çözüm
Rusya Dışişleri: Kiev’de BM gözetiminde dış yönetim diplomatik çözüme zemin hazırlayabilir
11:35 29.08.2026 (güncellendi: 12:19 29.08.2026)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizinin çözümü için Kiev’de Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde geçici bir dış yönetim kurulmasının diplomatik yolları açabileceğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’de BM gözetiminde oluşturulacak geçici bir dış yönetimin, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yapacağı olası katkıları değerlendirdi.
Galuzin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce gündeme getirdiği; Ukrayna'da BM, ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın müttefikleri gözetiminde geçici bir yönetim kurulması önerisini hatırlattı.
Söz konusu önerinin, Ukrayna'da üst düzey yönetimin belirleneceği yeni seçimlerin düzenlenmesini amaçladığına dikkat çeken Galuzin, Putin'in ancak böyle bir sürecin ardından Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin müzakerelerin başlayabileceği görüşünde olduğunu aktardı.
Sürecin barış çabalarına sağlayacağı faydaya vurgu yapan Galuzin, "Böyle bir adım, diplomatik çözüme giden yolu açabilir" ifadelerini kullandı.
‘Guterres'in tepkisi ön yargılı’
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu öneriye karşı sergilediği tutuma da değinen Galuzin, Guterres'in yaklaşımının, Moskova'nın girişimlerine karşı "ön yargılı" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Görev süresi dolmakta olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ekibinden yapıcı bir tepki gelmedi. Bu durum, onların Moskova'nın girişimlerine yönelik ön yargılı tutumlarını ve 'kolektif Batı'nın' Kiev yanlısı tezlerine olan açık eğilimlerini bir kez daha teyit etti.