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Kremlin: Ukrayna ile müzakereler askıda, yeni bir fikir yok
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler askıda, yeni bir fikir yok
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin derin bir duraklama döneminde olduğunu ve yeni önerilerin bulunmadığını açıkladı. Peskov, askeri... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak Ukrayna krizine, ABD ile temaslara ve cephedeki son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.‘Müzakereler derin bir duraklama sürecinde’Ukrayna ile yürütülebilecek olası barış görüşmelerine değinen Peskov, sürecin tamamen durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:‘Askeri altyapıyı imha etmeyi sürdürüyoruz’Kiev yönetiminin müzakerelere yanaşmadığını savunan Peskov, sahadaki askeri hareketliliğin devam edeceğini vurguladı:Trump ile görüşme planı yok, CIA Başkanı ile temas kurulmadıAçıklamalarında ABD ile ilişkilere de değinen Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında şu aşamada planlanmış bir telefon görüşmesi veya temas bulunmadığını aktardı.Öte yandan, Moskova'yı ziyaret eden CIA Başkanı John Ratcliffe ile Putin arasında bir görüşme gerçekleştiğine dair Amerikan basınında yer alan iddiaları da yalanlayan Peskov, “Böyle bir görüşme ya da temas olmadı. Bu temaslar tamamen istihbarat servisleri düzeyinde yürütülüyor” dedi.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, john ratcliffe, cia, donald trump, özel askeri harekat
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, john ratcliffe, cia, donald trump, özel askeri harekat

Kremlin: Ukrayna ile müzakereler askıda, yeni bir fikir yok

13:00 28.08.2026 (güncellendi: 13:02 28.08.2026)
© AP Photo / Pavel BednyakovKremlin Sarayı
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AP Photo / Pavel Bednyakov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin derin bir duraklama döneminde olduğunu ve yeni önerilerin bulunmadığını açıkladı. Peskov, askeri operasyonların belirlenen hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak Ukrayna krizine, ABD ile temaslara ve cephedeki son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘Müzakereler derin bir duraklama sürecinde’

Ukrayna ile yürütülebilecek olası barış görüşmelerine değinen Peskov, sürecin tamamen durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Barış görüşmeleri konusu şu anda derin bir duraklama sürecinde. Ortada yeni hiçbir fikir yok. Ukrayna tarafı taleplerimizi gayet iyi biliyor ancak konuyu barışçıl yollarla müzakere etmek istemiyorlar.”

‘Askeri altyapıyı imha etmeyi sürdürüyoruz’

Kiev yönetiminin müzakerelere yanaşmadığını savunan Peskov, sahadaki askeri hareketliliğin devam edeceğini vurguladı:
“Bu nedenle cephede bizim açımızdan olumlu olan bu dinamiği korumaya devam ediyoruz. Özel askeri harekat sürüyor ve cephedeki ilerleme açıkça görülüyor. Kiev'e yönelik saldırılar sistematik ve hedef odaklı bir şekilde devam ediyor. Kiev rejiminin askeri ve askeri nitelikteki altyapısını imha etmeyi sürdürüyoruz.”

Trump ile görüşme planı yok, CIA Başkanı ile temas kurulmadı

Açıklamalarında ABD ile ilişkilere de değinen Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında şu aşamada planlanmış bir telefon görüşmesi veya temas bulunmadığını aktardı.
Öte yandan, Moskova'yı ziyaret eden CIA Başkanı John Ratcliffe ile Putin arasında bir görüşme gerçekleştiğine dair Amerikan basınında yer alan iddiaları da yalanlayan Peskov, “Böyle bir görüşme ya da temas olmadı. Bu temaslar tamamen istihbarat servisleri düzeyinde yürütülüyor” dedi.
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