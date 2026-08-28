https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kremlin-ukrayna-ile-muzakereler-askida-yeni-bir-fikir-yok-1108316836.html

Kremlin: Ukrayna ile müzakereler askıda, yeni bir fikir yok

Kremlin: Ukrayna ile müzakereler askıda, yeni bir fikir yok

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin derin bir duraklama döneminde olduğunu ve yeni önerilerin bulunmadığını açıkladı. Peskov, askeri... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T13:00+0300

2026-08-28T13:00+0300

2026-08-28T13:02+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak Ukrayna krizine, ABD ile temaslara ve cephedeki son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.‘Müzakereler derin bir duraklama sürecinde’Ukrayna ile yürütülebilecek olası barış görüşmelerine değinen Peskov, sürecin tamamen durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:‘Askeri altyapıyı imha etmeyi sürdürüyoruz’Kiev yönetiminin müzakerelere yanaşmadığını savunan Peskov, sahadaki askeri hareketliliğin devam edeceğini vurguladı:Trump ile görüşme planı yok, CIA Başkanı ile temas kurulmadıAçıklamalarında ABD ile ilişkilere de değinen Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında şu aşamada planlanmış bir telefon görüşmesi veya temas bulunmadığını aktardı.Öte yandan, Moskova'yı ziyaret eden CIA Başkanı John Ratcliffe ile Putin arasında bir görüşme gerçekleştiğine dair Amerikan basınında yer alan iddiaları da yalanlayan Peskov, “Böyle bir görüşme ya da temas olmadı. Bu temaslar tamamen istihbarat servisleri düzeyinde yürütülüyor” dedi.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, john ratcliffe, cia, donald trump, özel askeri harekat