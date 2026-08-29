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Rus Dışişleri: Rusya ve Belarus, NATO'nun eylemleri nedeniyle her türlü gelişmeye hazır

Rus Dışişleri: Rusya ve Belarus, NATO'nun eylemleri nedeniyle her türlü gelişmeye hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, NATO'nun Birlik Devleti'nin güvenliğini zayıflatmaya yönelik eylemleri dikkate alındığında, Rusya ve Belarus'un... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T15:56+0300

2026-08-29T15:56+0300

2026-08-29T15:56+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin verdiği röportajda, “Ülkelerimize uygulanan geniş kapsamlı askeri ile siyasi baskıyı ve NATO ülkelerinin güvenliğimizi zayıflatmaya yönelik hibrit eylemlerini dikkate alarak durumun her türlü gelişme biçimine hazır olmaya çalışıyoruz” dedi.Galuzin bu amaca yönelik olarak 'Zapad-2025 (Batı-2025)' ortak tatbikatlarının gerçekleştirildiğini ve bu tatbikatlar sırasında Birlik Devleti'nin her türlü saldırganlığa karşı korunmasına ilişkin gerekli tüm unsurların uygulandığını vurguladı.Ayrıca Galuzin mayıs ayında stratejik ve taktik nükleer kuvvetlerin yönetimine ilişkin ilk ortak tatbikatların gerçekleştirildiğini belirtti.'Batı, Kiev üzerinde fiilen dış yönetim uyguluyor'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Batı'nın Kiev rejimi üzerinde fiilen dış yönetim uyguladığını ve çatışmanın tırmandırılması yönünde çalıştığını söyledi.Galuzin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Galuzin söz konusu sponsorların hala çatışmanın tırmandırılması yönünde çalıştıklarını, çatışmayı Rusya'ya zarar vermek amacıyla kullandıklarını ve dolayısıyla siyasi-diplomatik bir çözümün kendi çıkarlarına uygun olmadığı izlenimi verecek şekilde hareket ettiklerini vurguladı.'Rusya, Belarus'a yönelik Batı tehditlerini Birlik Devleti'ne yönelik bir meydan okuma olarak değerlendirecek'Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Rusya'nın Belarus'a yönelik Batı kaynaklı tehditleri bütün Birlik Devleti'ne yönelik bir meydan okuma olarak değerlendireceğini söyledi.Daha önce Avrupa medyası, Almanya Federal Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin, Belarus sınırının hemen yakınında, Litvanya'da bir elektronik harp özel birliği konuşlandırdığını bildirmişti.Galuzin söz konusu kararın Avrupa'da güç kazanan yoğun militarizasyon ve Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya hazırlık yönündeki eğilimler doğrultusunda alındığını kaydetti.Galuzin açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Galuzin ayrıca bu belgede, 'mevcut tüm güç ve araçların kullanılması suretiyle her türlü tehdide ortak şekilde karşılık verilmesine ilişkin açık bir mekanizmanın' güvence altına alındığını ve Moskova'nın bu mekanizmayı titizlikle esas aldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/putin-ve-lukasenko-novo-ogaryovoda-bir-araya-geldi-1108337513.html

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