https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/putin-ve-lukasenko-novo-ogaryovoda-bir-araya-geldi-1108337513.html
Putin ve Lukaşenko, Novo-Ogaryovo’da bir araya geldi
Putin ve Lukaşenko, Novo-Ogaryovo’da bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, çalışma ziyareti kapsamında ülkede bulunan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile Moskova yakınlarındaki Novo-Ogaryovo rezidansında... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T15:40+0300
2026-08-29T15:40+0300
2026-08-29T15:57+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
görüşme
rusya
belarus
moskova
mihail mişustin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067179247_0:0:2603:1464_1920x0_80_0_0_8eb7442d5f6c40bb87216e59973ef82f.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun beklenen görüşmesi, Rus liderin başkent Moskova yakınlarındaki resmi konutu Novo-Ogaryovo’da gerçekleşti.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, görüşmede Rusya ile Belarus arasındaki siyasi, ekonomik ve teknolojik işbirliği ele alındı.Putin, dışarıdan etki etmeye yönelik tüm girişimlere rağmen iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla geliştiğini belirtti.Rusya ile Belarus arasındaki ticaret hacminin yıl başından bu yana yüzde 12.5 yükseldiğini kaydeden Putin, bu rakamların olumlu göstergeler olduğunu ifade etti.İki ülke arasındaki yüksek teknoloji alanındaki işbirliğine de dikkati çeken Putin, mikroelektronik dahil olmak üzere bu alandaki ortak çalışmaların geliştiğini söyledi.Rus lider ayrıca, Rusya ile Belarus’un uluslararası alanda aktif şekilde çalışmayı ve Birlik Devleti’ni güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirtti.Perşembe günü çalışma ziyareti kapsamında Rusya’ya gelen Lukaşenko, dünkü temasları kapsamında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-disisleri-kievde-bm-gozetiminde-dis-yonetim-diplomatik-cozume-zemin-hazirlayabilir-1108334541.html
rusya
belarus
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067179247_0:0:2603:1952_1920x0_80_0_0_8fd6d6d3e3e27d2b9e72d1bcb873c039.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, görüşme, rusya, belarus, moskova, mihail mişustin
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, görüşme, rusya, belarus, moskova, mihail mişustin
Putin ve Lukaşenko, Novo-Ogaryovo’da bir araya geldi
15:40 29.08.2026 (güncellendi: 15:57 29.08.2026)
Rusya Devlet Başkanı Putin, çalışma ziyareti kapsamında ülkede bulunan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile Moskova yakınlarındaki Novo-Ogaryovo rezidansında görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun beklenen görüşmesi, Rus liderin başkent Moskova yakınlarındaki resmi konutu Novo-Ogaryovo’da gerçekleşti.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, görüşmede Rusya ile Belarus arasındaki siyasi, ekonomik ve teknolojik işbirliği ele alındı.
Putin, dışarıdan etki etmeye yönelik tüm girişimlere rağmen iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla geliştiğini belirtti.
Rusya ile Belarus arasındaki ticaret hacminin yıl başından bu yana yüzde 12.5 yükseldiğini kaydeden Putin, bu rakamların olumlu göstergeler olduğunu ifade etti.
İki ülke arasındaki yüksek teknoloji alanındaki işbirliğine de dikkati çeken Putin, mikroelektronik dahil olmak üzere bu alandaki ortak çalışmaların geliştiğini söyledi.
Rus lider ayrıca, Rusya ile Belarus’un uluslararası alanda aktif şekilde çalışmayı ve Birlik Devleti’ni güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirtti.
Perşembe günü çalışma ziyareti kapsamında Rusya’ya gelen Lukaşenko, dünkü temasları kapsamında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.