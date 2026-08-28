https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/hamaney-toplumsal-uyuma-zarar-veren-her-turlu-eylemin-kesinlikle-yasak-1108330187.html
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylem kesinlikle yasak
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylem kesinlikle yasak
Sputnik Türkiye
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ülkenin toplumsal uyumunu zedeleyecek girişimlerin 'kesinlikle yasak' olduğunu açıkladı. Hamaney, ekonomik baskılara... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T22:44+0300
2026-08-28T22:44+0300
2026-08-28T22:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
mücteba hamaney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/09/1107879772_194:0:814:349_1920x0_80_0_0_10ed59998b91cde8ad2fc530208ec239.png
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, 'toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu' ilan etti.Geçmişte İran halkına doğrudan veya dolaylı zarar veren, milli ve kamusal güdüleri zayıflatan söylemlerin yeniden benzer sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Hamaney, savaş veya müzakere, uzlaşma veya aşırıcılık, taviz veya savaş kışkırtıcılığı gibi “hayali ikiliklere” dikkat çekti.Hamaney, ayrıca, ülkenin 'zayıflıklarının ve eksiklerinin' öne çıkarılmasının düşmanların işine yarayabileceği uyarısında bulundu. Hamaney, bu nedenle İran’ın güçlü yönlerinin vurgulanmasının önemine dikkat çekti.'Direniş ekonomisi'ABD ve İsrail’in planları, yaptırımlar ve ablukaya rağmen İran hükümetinin çalışmalarını takdir eden Hamaney, yönetimin enflasyon, işsizlik, piyasanın yönetimi, ekonomik büyüme ve yatırımlar başta olmak üzere temel ekonomik sorunlara daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti. Hamaney ayrıca yerli üretimin artırılması ve İran ekonomisinde ABD dolarının rolünün azaltılması çağrısında bulundu.Ekonomik sorunların aşılmasında 'direniş ekonomisi' ve yerli üretime daha fazla dayanılması gerektiğini ifade eden Hamaney, yerli üretimin yeterli olmadığı alanlarda ise ithalatın akılcı biçimde kullanılabileceğini kaydetti.İran’a yönelik düşmanca girişimlerin ekonomik ve diğer alanlarda sonuçlar doğurabileceğini belirten Hamaney, daha etkili ve akıllı bir yönetim anlayışıyla bu etkilerin sınırlandırılabileceğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/iran-operasyonu-abd-donanmasini-mali-acidan-zorluyor-1108306856.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/09/1107879772_349:0:814:349_1920x0_80_0_0_8fd47b478ab489907f8ca66f0aa81d06.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, mücteba hamaney
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylem kesinlikle yasak
22:44 28.08.2026 (güncellendi: 22:46 28.08.2026)
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ülkenin toplumsal uyumunu zedeleyecek girişimlerin 'kesinlikle yasak' olduğunu açıkladı. Hamaney, ekonomik baskılara karşı ise yerli üretimin güçlendirilmesi ve ABD dolarının ekonomideki etkisinin azaltılması çağrısı yaptı.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, 'toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu' ilan etti.
Geçmişte İran halkına doğrudan veya dolaylı zarar veren, milli ve kamusal güdüleri zayıflatan söylemlerin yeniden benzer sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan Hamaney, savaş veya müzakere, uzlaşma veya aşırıcılık, taviz veya savaş kışkırtıcılığı gibi “hayali ikiliklere” dikkat çekti.
Hamaney, ayrıca, ülkenin 'zayıflıklarının ve eksiklerinin' öne çıkarılmasının düşmanların işine yarayabileceği uyarısında bulundu. Hamaney, bu nedenle İran’ın güçlü yönlerinin vurgulanmasının önemine dikkat çekti.
ABD ve İsrail’in planları, yaptırımlar ve ablukaya rağmen İran hükümetinin çalışmalarını takdir eden Hamaney, yönetimin enflasyon, işsizlik, piyasanın yönetimi, ekonomik büyüme ve yatırımlar başta olmak üzere temel ekonomik sorunlara daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti. Hamaney ayrıca yerli üretimin artırılması ve İran ekonomisinde ABD dolarının rolünün azaltılması çağrısında bulundu.
Ekonomik sorunların aşılmasında 'direniş ekonomisi' ve yerli üretime daha fazla dayanılması gerektiğini ifade eden Hamaney, yerli üretimin yeterli olmadığı alanlarda ise ithalatın akılcı biçimde kullanılabileceğini kaydetti.
İran’a yönelik düşmanca girişimlerin ekonomik ve diğer alanlarda sonuçlar doğurabileceğini belirten Hamaney, daha etkili ve akıllı bir yönetim anlayışıyla bu etkilerin sınırlandırılabileceğini savundu.