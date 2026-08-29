https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/peskov-avrupadaki-siyasiler-catismaci-tutum-icinde-1108338392.html

Peskov: Avrupa’daki siyasiler çatışmacı tutum içinde

Peskov: Avrupa’daki siyasiler çatışmacı tutum içinde

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yakın zamanda düzelmesine yönelik bir zemin görmediklerini belirterek, Avrupa... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T16:28+0300

2026-08-29T16:28+0300

2026-08-29T16:28+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

rusya

avrupa

moskova

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki mevcut ilişkileri değerlendirdi.İktidardaki Avrupalı siyasetçilerin hem söylemde hem de eylemde çatışmacı bir yaklaşım benimsediğine dikkati çeken Peskov, Moskova’nın Avrupa ile ilişkilerinin iyileşeceğine dair şu aşamada herhangi bir dayanak görmediğini ifade etti.Avrupa’nın askeri kapasitesini tamamen seferber ederek Rusya’ya yönelttiğini belirten Peskov, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı yürütülen çatışmalara doğrudan katıldığını vurguladı.Peskov, tüm bunlara rağmen Rusya’nın ilişkileri geliştirmeye açık kalması gerektiğinin altını çizerek, “Açık olmaya devam etmeliyiz ve gerçekten de bu açıklığımızı koruyoruz. Ancak kiminle karşı karşıya olduğumuzu da çok iyi anlamalıyız” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rus-disisleri-rusya-ve-belarus-natonun-eylemleri-nedeniyle-her-turlu-gelismeye-hazir-1108337858.html

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, avrupa, moskova