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Peskov: Avrupa’daki siyasiler çatışmacı tutum içinde
Peskov: Avrupa’daki siyasiler çatışmacı tutum içinde
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yakın zamanda düzelmesine yönelik bir zemin görmediklerini belirterek, Avrupa... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T16:28+0300
2026-08-29T16:28+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki mevcut ilişkileri değerlendirdi.İktidardaki Avrupalı siyasetçilerin hem söylemde hem de eylemde çatışmacı bir yaklaşım benimsediğine dikkati çeken Peskov, Moskova’nın Avrupa ile ilişkilerinin iyileşeceğine dair şu aşamada herhangi bir dayanak görmediğini ifade etti.Avrupa’nın askeri kapasitesini tamamen seferber ederek Rusya’ya yönelttiğini belirten Peskov, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı yürütülen çatışmalara doğrudan katıldığını vurguladı.Peskov, tüm bunlara rağmen Rusya’nın ilişkileri geliştirmeye açık kalması gerektiğinin altını çizerek, “Açık olmaya devam etmeliyiz ve gerçekten de bu açıklığımızı koruyoruz. Ancak kiminle karşı karşıya olduğumuzu da çok iyi anlamalıyız” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rus-disisleri-rusya-ve-belarus-natonun-eylemleri-nedeniyle-her-turlu-gelismeye-hazir-1108337858.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, avrupa, moskova
kremlin, dmitriy peskov, rusya, avrupa, moskova

Peskov: Avrupa’daki siyasiler çatışmacı tutum içinde

16:28 29.08.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yakın zamanda düzelmesine yönelik bir zemin görmediklerini belirterek, Avrupa yönetimlerinin Rusya’ya karşı askeri kaynaklarını seferber ettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki mevcut ilişkileri değerlendirdi.
İktidardaki Avrupalı siyasetçilerin hem söylemde hem de eylemde çatışmacı bir yaklaşım benimsediğine dikkati çeken Peskov, Moskova’nın Avrupa ile ilişkilerinin iyileşeceğine dair şu aşamada herhangi bir dayanak görmediğini ifade etti.
Avrupa’daki mevcut siyasetçiler ve iktidardaki siyasi nesil çatışmacı bir tutum içinde. Bu, yalnızca sözle değil, fiilen de böyle.
Avrupa’nın askeri kapasitesini tamamen seferber ederek Rusya’ya yönelttiğini belirten Peskov, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı yürütülen çatışmalara doğrudan katıldığını vurguladı.
Peskov, tüm bunlara rağmen Rusya’nın ilişkileri geliştirmeye açık kalması gerektiğinin altını çizerek, “Açık olmaya devam etmeliyiz ve gerçekten de bu açıklığımızı koruyoruz. Ancak kiminle karşı karşıya olduğumuzu da çok iyi anlamalıyız” diye konuştu.
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