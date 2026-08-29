https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/nepaldeki-sel-felaketinde-can-kaybi-626ya-yukseldi-1108336473.html

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 626'ya yükseldi

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 626'ya yükseldi

Sputnik Türkiye

Nepal'de çökerek sel ve heyelana yol açan buzulun ardından yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Yaklaşık 3 bin kişinin kayıp olduğu... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T14:23+0300

2026-08-29T14:23+0300

2026-08-29T14:23+0300

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Nepal polisinin aktardığına göre, Himalayalar'daki buzul çökmesinin ardından Çarşamba günü yaşanan sel ve heyelanlarda Nepal'de 626 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yaklaşık 2 bin 426 kişinin kayıp olduğu bildirildi.Çin'in Tibet bölgesinde ise sel nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 554 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Böylece iki bölgede kayıp olduğu bildirilenlerin sayısı yaklaşık 3 bine ulaştı.Buzulun çökmesiyle kaya, buz, çamur ve enkazdan oluşan büyük bir sel, Himalayalar'daki nehir sistemleri boyunca ilerleyerek Nepal ile Çin'in Tibet bölgesini birbirine bağlayan sınır kapısı kompleksini, binaları, köprüleri ve hidroelektrik santrallerini sürüklemişti.Çin'den Nepal'e kurtarma desteğiÇin, Nepal hükümetinin talebi üzerine kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Tibet bölgesinden 5 tünel uzmanını Nepal'e gönderdi. Uzmanlar, bir hidroelektrik santralindeki kurtarma çalışmalarına destek verecek.Nepal'de kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına Cumartesi günü geçici olarak ara verildi. Rasuwa bölgesinin üst düzey yetkilisi Narendra Pariyar, yağmur ve sis nedeniyle çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.Yetkililer, özellikle tünellerde mahsur kalan kişilerin kurtarılması, ulaşım ve iletişim hatlarının yeniden açılması, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi ve DNA testleri konusunda uluslararası teknik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.Gölün taşma riski azaldıBuzul çökmesinin ardından Nepal-Çin sınırında oluşan göllerden birinin taşma riski ise azaldı.Çin Su Kaynakları Bakanlığının uydu görüntülerine dayanan değerlendirmesine göre, iki nehrin birleştiği bölgede oluşan göldeki su Perşembe gününden Cumartesi sabahına kadar kademeli olarak azaldı. Cumartesi öğleden sonra göl yatağının bazı bölümlerinin görünür hale geldiği bildirildi.Gölün yüzölçümünün Cumartesi sabahı yaklaşık 99 bin metrekareye gerilediği ve perşembe gününe kıyasla 21 bin metrekare küçüldüğü belirtildi.Uzmanlar, suyun doğal olarak tahliye edilmesinin aşağı kesimlerdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdürülmesine imkan sağlayabileceğini değerlendiriyor. Ancak yetkililer, bölgedeki iki göl tamamen boşalana kadar sel riskinin devam edeceği uyarısında bulunuyor.Çinli ekipler gölü radar ve dronlarla 24 saat izlerken, herhangi bir olağan dışı gelişme yaşanması halinde kurtarma ekiplerinin tahliye edilmesi planlanıyor.Binlerce kişi kayıpNepal'deki felakette en az 540 yabancının da kayıp olduğu bildirildi. Bunların önemli bölümünü Hindistan'dan gelen Hindu hacıların oluşturduğu belirtildi.Selin üzerinden üç gün geçmesinin ardından bazı cesetlerin tanınamayacak hale geldiği açıklandı. Kimliği belirlenemeyen cenazelerden DNA örnekleri alınarak sağlık riskleri ve salgın hastalık endişesi nedeniyle defin işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle ise ülkenin felaketin ardından yeniden inşa için ilk tahminlere göre 4 ila 5 milyar dolar arasında kaynağa ihtiyaç duyabileceğini söyledi.Hindistan da Nepal'e yaklaşık 60 ton yardım malzemesi gönderirken, tünel kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra ulaşım bağlantılarının yeniden kurulmasına yönelik teknik destek teklif etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/nepalde-sel-sonrasi-yeni-tehlike-gol-tasmaya-basladi-kurtarma-calismalari-askiya-alindi-1108311802.html

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