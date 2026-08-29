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Adana’da üniversite hastanesinde 15 milyon liralık ilaç vurgunu: Depo görevlisi tutuklandı
Adana’da üniversite hastanesinde 15 milyon liralık ilaç vurgunu: Depo görevlisi tutuklandı
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Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin ilaç deposunda yapılan sayımda çok sayıda ilacın eksik olduğu belirlendi. Polis... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin deposundan yaklaşık 15 milyon liralık ilacın çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada depo görevlisi C.S. (36) tutuklandı.Hastanenin ilaç deposunda yapılan sayım sırasında çok sayıda ilacın yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine hastane yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla inceleme yapan polis, yaklaşık 15 milyon liralık ilacın çalındığını tespit etti.Depodaki sayımda ilaçların eksik olduğu fark edildiOlay, Balcalı Hastanesi’nin ilaç deposunda bir çalışanın sayım yapması sırasında ortaya çıktı. Çalışan, çok sayıda ilacın olması gereken yerde bulunmadığını fark etti.Durumun hastane yönetimine bildirilmesinin ardından konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.Polis depoda inceleme yaptıSavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, hastanenin ilaç deposunda inceleme gerçekleştirdi.Yapılan incelemede yaklaşık 15 milyon lira değerindeki ilacın çalındığı tespit edildi.Yıllık izindeki depo görevlisi gözaltına alındıSoruşturmayı sürdüren polis ekipleri, ilaçları çalıp sattığı ileri sürülen ve yıllık izinde olduğu belirlenen depo görevlisi C.S’yi (36) gözaltına aldı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Mahkeme tutuklama kararı verdiSavcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Adana’da üniversite hastanesinde 15 milyon liralık ilaç vurgunu: Depo görevlisi tutuklandı

12:16 29.08.2026
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© AA
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Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin ilaç deposunda yapılan sayımda çok sayıda ilacın eksik olduğu belirlendi. Polis incelemesinde yaklaşık 15 milyon liralık ilacın çalındığı tespit edildi. İlaçları çalıp sattığı ileri sürülen depo görevlisi C.S., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin deposundan yaklaşık 15 milyon liralık ilacın çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada depo görevlisi C.S. (36) tutuklandı.
Hastanenin ilaç deposunda yapılan sayım sırasında çok sayıda ilacın yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine hastane yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla inceleme yapan polis, yaklaşık 15 milyon liralık ilacın çalındığını tespit etti.

Depodaki sayımda ilaçların eksik olduğu fark edildi

Olay, Balcalı Hastanesi’nin ilaç deposunda bir çalışanın sayım yapması sırasında ortaya çıktı. Çalışan, çok sayıda ilacın olması gereken yerde bulunmadığını fark etti.
Durumun hastane yönetimine bildirilmesinin ardından konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Polis depoda inceleme yaptı

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, hastanenin ilaç deposunda inceleme gerçekleştirdi.
Yapılan incelemede yaklaşık 15 milyon lira değerindeki ilacın çalındığı tespit edildi.

Yıllık izindeki depo görevlisi gözaltına alındı

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, ilaçları çalıp sattığı ileri sürülen ve yıllık izinde olduğu belirlenen depo görevlisi C.S’yi (36) gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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